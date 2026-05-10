Consejo de Estado admite tutela del registrador Penagos contra el expresidente Petro

El Consejo de Estado admitió una tutela interpuesta por el registrador Hernán Penagos contra el expresidente Gustavo Petro, quien lo acusó de presunto fraude durante las elecciones presidenciales de este 2026.

A lo largo del primer semestre de este año, uno de los temas más importantes en la agenda fue la contienda electoral que concluyó con la victoria de Abelardo de la Espriella, quien es presidente desde el 7 de agosto y lo será hasta 2030.

Entidades respaldaron la transparencia

Tanto en las dos primeras vueltas como en el escrutinio, organismos nacionales e internacionales respaldaron la transparencia de los procesos.

Sin embargo, una de las personalidades que aseguró que hubo fraude fue el expresidente Gustavo Petro. A través de redes sociales y otros espacios, cuestionó el desarrollo de las jornadas, así como el papel de las entidades y el manejo del software.

Instituciones como la Misión de Observación de la Unión Europea destacaron la organización y legalidad de las elecciones, a tal punto que el proceso fue recomendado para replicarse en otros países.

Esteban González Pons, jefe de la misión, declaró que la legislación y los acuerdos internacionales se cumplieron y, por ende, no hubo detección de posibles irregularidades. Con respecto a las reclamaciones, informó que la mayoría habían sido resueltas.

No hubo rectificación

Inclusive, le dejó un mensaje al expresidente Petro: “Es posible que lo esté haciendo (haciendo mención a una posible campaña de desinformación), pero no somos quienes para hacer ningún tipo de llamado”.

Penagos citó publicaciones del exmandatario que se dieron entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026. En una de estas, presuntamente señaló a la Registraduría de presunto fraude por la supuesta modificación del censo electoral y trazabilidad de formularios, entre otros motivos.

El registrador sostuvo que pidió la rectificación, pero no tuvo respuesta; por lo cual se encaminó por la vía de la tutela. Al final, el alto tribunal la admitió.