CANAL RCN
Colombia

Consejo de Estado admite tutela del registrador Penagos contra el expresidente Petro

El registrador la interpuso por los señalamientos recibidos por supuesto fraude.

Registrador Penagos y el expresidente Petro.
Registrador Penagos y el expresidente Petro. Foto: Registraduría | Presidencia.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 05 de 2026
10:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Consejo de Estado admitió una tutela interpuesta por el registrador Hernán Penagos contra el expresidente Gustavo Petro, quien lo acusó de presunto fraude durante las elecciones presidenciales de este 2026.

Registraduría contesta al presidente: “No fue suprimido el candado hash” de la plataforma de consulta de los E-14
RELACIONADO

Registraduría contesta al presidente: “No fue suprimido el candado hash” de la plataforma de consulta de los E-14

A lo largo del primer semestre de este año, uno de los temas más importantes en la agenda fue la contienda electoral que concluyó con la victoria de Abelardo de la Espriella, quien es presidente desde el 7 de agosto y lo será hasta 2030.

Entidades respaldaron la transparencia

Tanto en las dos primeras vueltas como en el escrutinio, organismos nacionales e internacionales respaldaron la transparencia de los procesos.

Sin embargo, una de las personalidades que aseguró que hubo fraude fue el expresidente Gustavo Petro. A través de redes sociales y otros espacios, cuestionó el desarrollo de las jornadas, así como el papel de las entidades y el manejo del software.

Instituciones como la Misión de Observación de la Unión Europea destacaron la organización y legalidad de las elecciones, a tal punto que el proceso fue recomendado para replicarse en otros países.

Esteban González Pons, jefe de la misión, declaró que la legislación y los acuerdos internacionales se cumplieron y, por ende, no hubo detección de posibles irregularidades. Con respecto a las reclamaciones, informó que la mayoría habían sido resueltas.

No hubo rectificación

Inclusive, le dejó un mensaje al expresidente Petro: “Es posible que lo esté haciendo (haciendo mención a una posible campaña de desinformación), pero no somos quienes para hacer ningún tipo de llamado”.

¿Puede cambiar el resultado de la segunda vuelta tras escrutinio? Esto explicó el registrador Penagos
RELACIONADO

¿Puede cambiar el resultado de la segunda vuelta tras escrutinio? Esto explicó el registrador Penagos

Penagos citó publicaciones del exmandatario que se dieron entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026. En una de estas, presuntamente señaló a la Registraduría de presunto fraude por la supuesta modificación del censo electoral y trazabilidad de formularios, entre otros motivos.

El registrador sostuvo que pidió la rectificación, pero no tuvo respuesta; por lo cual se encaminó por la vía de la tutela. Al final, el alto tribunal la admitió.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

'Oro', un perro antinarcóticos, se jubiló tras ocho años de servicio: ¿a dónde irá ahora?

Temblor en Colombia

Temblor 'sacudió' a Colombia en la mañana de este 5 de octubre de 2026: esta fue la magnitud

Santander

Capturan a hombre que atacó a una persona durante robo en Santander: víctima perdió una pierna

Otras Noticias

Nairo Quintana

Nairo Quintana lanza llamado tras su retiro: “Nos podemos quedar sin ciclismo”

El ciclista recordó el momento que marcó su carrera y habló de sus nuevos proyectos, la formación de jóvenes y su despedida junto a grandes figuras del ciclismo.

Empleo en Colombia

Ofertas de empleo en Colombia: 760 vacantes con prestaciones de ley

Abren 760 vacantes en salud, construcción y servicios. CAFAM, Regiotran y A Tiempo buscan personal calificado con experiencia.

España

Presidente español anuncia elecciones anticipadas en medio de la crisis habitacional

Viral

¡Camilo Cifuentes, el reconocido influencer de Colombia, se dejó ver! ¿Mostró su rostro?

Medicamentos

Medicamentos para el VIH estarían guardados y miles de pacientes en riesgo de morir