Consejo de Estado tumbó al alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, por doble militancia

La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló en fallo de segunda instancia la elección del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, por doble militancia.

Después de un proceso de más de ocho meses, el Consejo de Estado confirmó el fallo en primera instancia de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de la capital santandereana para el periodo 2024-2027.

A través de su cuenta de X, el político santandereano se refirió a la decisión del alto tribunal. "Para los hijos de Dios todo obra para bien. Sigo en pie de lucha por la ciudad hasta que el fallo del Consejo de Estado esté en firme. Este no es momento para abandonar a Bucaramanga a su suerte. La seguridad de los ciudadanos es y será mi prioridad hasta el final", trinó Beltrán.

Sin embargo, esta es una decisión irreversible y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, tendrá que nombrar un mandatario encargado. Por su parte, el movimiento Colombia Justa Libres y partidos como el de La U tendrán que enviar una terna al despacho del gobernador para escoger al designado.

Bucaramanga tendrá elecciones atípicas

El magistrado Luis Alberto Álvarez confirmó la nulidad del formulario E-26 ALC proferido el 05 de noviembre de 2023 con el que se declaró la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga.

Faltando más de dos años para culminar su periodo constitucional, la capital santandereana tendrá elecciones atípicas para elegir al nuevo gobernante que ocupará el cargo hasta diciembre de 2027.

Con esta decisión judicial, Jaime Andrés Beltrán se convirtió en el primer alcalde de Bucaramanga en haber sido apartado de su cargo a medio mandato.

La demanda que tumbó a Jaime Andrés Beltrán

La Sección Quinta del Consejo de Estado tomó como evidencia los videos que aportaron los demandantes: el senador por el Partido de la Alianza Verde, Fabián Díaz, Juan Nicolás Gómez Herrera, Édgar Solier Millares Escamilla y Sandra Cecilia Serrano Rodríguez.

Según la demanda, Beltrán habría respaldado públicamente los aspirantes al Concejo de Bucaramanga Edisson Ferney López, del Centro Democrático; y Carlos Augusto Mateus y Oscar Díaz Layton, por el Partido Conservador. También, a Elkin Yesid Bello, Vilma Cadena, Juan Pablo Piñeros, Rosa Mabel Román y Juan Sebastián Gómez, por el Partido de la ‘U’. Sin embargo, el deber de Beltrán era apoyar a los candidatos inscritos al Concejo por su partido político Colombia Justa Libres.