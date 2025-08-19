CANAL RCN
Video | Menor de edad se salvó de quedar bajo escombros de un restaurante por desplome en Bucaramanga

Las autoridades hicieron un llamado a renovar o realizar trabajos de mantenimiento frecuentes a las viviendas antiguas en la temporada de lluvias.

agosto 19 de 2025
08:56 a. m.
Como un “milagro” fue catalogada la reacción del pequeño Jerónimo, un niño de cuatro años que se salvó de quedar sepultado bajo la fachada de un restaurante que se vino abajo, en el barrio San Francisco, de Bucaramanga.

En las cámaras de seguridad instaladas en el sector se ve el momento en el que el menor salía de un restaurante que suele frecuentar con su familia y, al cerrar la reja, tejas, ladrillos y cables cayeron sobre el andén.

Su familia no se explica cómo, pero Jerónimo salió ileso del incidente, que generó pánico entre los comensales y habitantes del sector de San Francisco, por el estruendo.

¿Qué dice la familia de Jerónimo?

En diálogo con Noticias RCN, Edna Lozano, abuela del menor explicó que “en el momento en que él abrió la puerta, se escuchó un estruendo terrible. Pensé que un carro se había chocado con el restaurante porque sonó muy duro. Fue impresionante”.

Tan pronto como dejaron de caer los escombros, salió a mirar lo que había pasado con su nieto y se encontró con un panorama esperanzador:

“Fue un milagro, la mamá iba llegando en ese momento y es que nosotros somos clientes frecuentes del restaurante y él siempre sale a jugar ahí en la reja, siempre, pero no le tocaba”.

¿Qué dicen las autoridades sobre el incidente con la fachada?

Tras conocerse la noticia sobre el pequeño Jerónimo, las autoridades bumanguesas hicieron un llamado a los propietarios de viviendas antiguas a renovar sus fachadas o realizar trabajaos de mantenimiento regulares para evitar que situaciones de este tipo puedan repetirse en la temporada de lluvias.

Y es que, de acuerdo con el Boletín de predicción climática del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para agosto del 2025, “en el territorio nacional se esperan lluvias en las categorías normal y por encima de lo normal. La categoría por encima de lo normal se concentraría en la mayor parte de las regiones Caribe (continental e insular), Andina y Pacífica, con probabilidades que fluctúan entre el 40% y el 70%”.

