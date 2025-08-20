CANAL RCN
Colombia

Apuñalaron a otro hincha del Atlético Bucaramanga: es el segundo en lo que va de la semana

El joven fue trasladado a una clínica de Cúcuta, en donde se encuentra en UCI, bajo pronóstico reservado.

Foto: Jonathan David Pabón / Facebook

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
12:55 p. m.
Como Jonathan David Pabón fue identificado el joven, hincha del Atlético Bucaramanga, apuñalado por posibles integrantes de las barras bravas del Cúcuta Deportivo, en las ferias y fiestas patronales del municipio de Chitagá, Norte de Santander.

De acuerdo con la Policía, el ataque habría sido coordinado por tres personas que vieron a Jonathan David vistiendo la camiseta del equipo bumangués.

En redes, familiares y amigos han estado pidiendo por su pronta recuperación y es que el joven, oriundo del municipio de Tona, se encuentra internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la ciudad de Cúcuta, bajo pronóstico reservado.

Otro hincha del Atlético Bucaramanga fue apuñalado en repetidas ocasiones, a puertas del estadio Metropolitano en Barranquilla:

Apenas el lunes, 18 de agosto, otro hincha del Atlético Bucaramanga fue apuñalado en repetidas ocasiones, a las afueras del estadio Metropolitano de Barranquilla, en donde el equipo santandereano jugó contra el Junior.

Foto: X @HablaDeportes.

Se trata de Jonathan Daniel Castellanos, un joven empresario que aprovechó un viaje de trabajo a la capital del departamento del Atlántico para apoyar a su equipo, a pesar de que la entrada para hinchas del equipo visitantes estaba prohibida:

“Se encontraba en la ciudad por motivos de negocios y, aprovechando su estadía, quiso asistir al partido de fútbol entre Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga en compañía de un amigo y su esposa”, lamentó su madre.

Según dijo, entre varios, “lo tiraron al piso, lo golpearon y lo apuñalaron 10 veces”. Pero eso no es todo. En medio de la agresión que lo tiene entre la vida y la muerte, hurtaron sus pertenencias.

La esposa de su amigo también resultó herida, pero logró escapar del ataque. Motivo por el que la madre de Castellanos hizo un llamado desesperado: “Pedimos justicia y no más violencia dentro del fútbol”.

El partido Junior vs. Bucaramanga tuvo que ser detenido por desmanes en la tribuna occidental:

Con el marcador empatado, en el minuto 76, las autoridades barranquilleras se vieron obligadas a detener el partido entre el Atlético Bucaramanga y el Junior del lunes festivo.

Según medios locales, las barras bravas del tiburón identificaron a varios hinchas del Bucaramanga e iniciaron una batalla campal que obligó a varias familias a refugiarse en el área de prensa.

