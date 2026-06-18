Cayó ‘El Español’, el cerebro financiero de ‘Dimax’, sanguinario criminal de Valle del Cauca

La Policía Nacional desarticuló el brazo financiero de una peligrosa estructura criminal tras capturar en Cali a alias El Español, presunto cerebro económico de la oficina de cobro liderada por ‘Dimax’.

RELACIONADO Fiscalía citó a Blessd a audiencia de imputación por presunto secuestro extorsivo

El operativo se desarrolló en el exclusivo barrio El Caney, al sur de la capital del Valle del Cauca. ‘El Español’ era requerido con fines de extradición a través de una notificación roja de Interpol por estafa a gran escala.

La Policía de Valle del Cauca, confirmó que:

Alias El Español llevaba aproximadamente un año en territorio colombiano y se habría posicionado como el presunto cabecilla financiero de la oficina de cobro liderada por el sujeto conocido como ‘Dimax’.

Así operaba ‘El Español’ en la banda criminal de ‘Dimax’

De acuerdo con las investigaciones, alias El Español se había posicionado como el principal operador financiero de la organización criminal de ‘Dimax’, estructura dedicada a extorsiones, tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos.

Su función específica consistía en el blanqueo de capitales y el ocultamiento de recursos de procedencia ilegal.

El sujeto implementaba mecanismos aparentemente legales para incorporar dineros ilícitos al sistema financiero formal. Su principal estrategia incluía la compraventa de vehículos de alta gama y la adquisición de bienes muebles e inmuebles de gran valor económico, transacciones que servían como fachada para lavar los recursos obtenidos mediante actividades criminales.

Estas operaciones comerciales garantizaban la sostenibilidad económica de la estructura criminal, permitiendo que la organización mantuviera su capacidad operativa y expandiera sus actividades delictivas en la ciudad de Cali y sus alrededores.

RELACIONADO Secuestró y violó a una niña de cuatro años tras engañar a su madre con regalarle un mercado en Cali

Alias El Español podría ser extraditado por lavado de activos

Las labores investigativas establecieron que alias El Español mantenía vínculos directos con redes delincuenciales que operan sistemas de recaudo ilegal de dinero, consolidándose como pieza clave en el engranaje financiero de la oficina de cobro.

Con esta captura, las autoridades afectan de manera estructural el músculo económico de la organización, frenando la circulación de recursos que alimentan el crimen organizado en la región.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que se adelanten los trámites de extradición correspondientes.

“Las labores investigativas permitieron establecer que este sujeto mantenía vínculos directos con redes delincuenciales dedicadas al recaudo ilegal de dinero a través de extorsiones, el tráfico de estupefacientes y la ejecución de homicidios selectivos en la región”, señaló la Policía.