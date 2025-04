Consulta popular: expertos analizan el cuestionario de las 12 preguntas

El Gobierno finalmente dio a conocer las 12 preguntas de la consulta popular. El cuestionario deberá pasar el filtro del Senado. Los congresistas decidirán si el mecanismo tiene luz verde o no.

Las preguntas han recibido críticas, como las de Andi y Fenalco. Algunos aseguran que el cuestionario está manipulado y es engañoso.

Armando Benedetti y Antonio Sanguino, ministros del Interior y Trabajo respectivamente, le respondieron a los críticos y respaldaron la consulta popular.

En La Mesa Ancha analizamos la formulación y alcances de las preguntas. El invitado fue José Darío Salazar, expresidente del partido Conservador.

¿Las preguntas están bien redactadas?

José Darío Salazar:

“No solamente son preguntas inducidas, sino mal hechas. No tienen la transparencia que deberían tener. Hay estudios técnicos que el Gobierno no ha considerado, los han hecho los gremios e instituciones muy serias como Anif, Andi y Fenalco; que están tratando el tema laboral permanentemente, haciéndole seguimiento”.

“Ellos dicen que, si la reforma laboral se pone en práctica, se pueden perder aproximadamente 500.000 empleos. Entonces, se hacen las preguntas, pero no se le dice al pueblo colombiano el riesgo que tiene. Hoy el 56% de los trabajadores en Colombia no son formales. Si llegara a salir positivo en el Congreso y el pueblo la vota, la gente debería esfumar la posibilidad de tener un trabajo formal”.

Enfermedades de difícil diagnóstico en mujeres

Juana Afanador:

“Enfermedades relacionadas con el cuerpo de las mujeres, con la menstruación, como es la endometriosis. Muchos médicos hombres que no saben simplemente dicen que es la regla. Esto es lo que pasa con muchas de las enfermedades relacionadas con las mujeres. No todas tenemos una menstruación igual y no padecemos los mismos dolores; pero sí es muy importante tenerlo en cuenta en el mundo laboral”.

“Es muy difícil que en la actualidad un médico te certifique cuando tienes el diagnóstico de la endometriosis”.

¿Las preguntas inducen a la respuesta?

Julio César Iglesias:

“Son unas preguntas diseñadas evidentemente para inducir la respuesta, cosa que tampoco es un vicio particular. Las consultas históricamente y los referendos han tenido este tipo de preguntas, porque el que las formula obviamente quiere que pase y acorralar a la oposición”.

“Hay unas preguntas muy concretas que ilustran la precaria redacción y lo ambiguas que son las preguntas”.