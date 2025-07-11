Continúa la busqueda de comandante de Bomberos arrastrado por un río: se cree que vieron su cuerpo flotando

Continua la búsqueda del comandante del Cuerpo de Bomberos de Mesitas del Colegio, Carlos Andrés Rozo, luego de que fuera arrastrado por la corriente del río Blanco, en medio de las labores de rastreo de una menor de edad, que sufrió el mismo destino, el pasado lunes 3 de noviembre.

Se cree que el incidente ocurrió poco antes del mediodía de este jueves, 6 de noviembre, cuando aumentó el caudal y la fuerza del río sorprendió al comandante Rozo.

Según dijo en la tarde del viernes a Noticias RCN el alcalde de Guayabetal, José Mejía, “en este momento, gracias al trabajo mancomunado del cuerpo de bomberos voluntarios de Guayabetal, junto con las unidades del departamento que se han desplazado a nuestra jurisdicción, se han organizado cinco grupos, que tienen cubierto el río Blanco a lo largo”.

Al menos 60 personas participan de las labores de búsqueda:

A la búsqueda de la niña de 11 años y el comandante de Bomberos se han sumado distintas entidades, de los departamentos del Meta y Cundinamarca, al igual que habitantes del sector, que decidieron ayudar al conocer la noticia.

Según Mejía, se han ido sumando integrantes de los cuerpos “de Bomberos, del Ejército, de la Policía Nacional y de la comunidad. Desde el día en el que se supo que una niña se había perdido, han estado ayudado. Son, aproximadamente 61 personas”.

Sigue la búsqueda, pero se cree que el cuerpo sin vida del comandante fue visto el jueves:

Pese al esfuerzo que se encuentran realizando los equipos de búsqueda, el alcalde Mejía fue claro en que, lo más probable, es que tanto la niña como el comandante sean hallados sin vida:

“El Cuerpo de Bomberos de Guayabetal está liderando todas las maniobras. Están trabajando en puntos importantes, como un sector conocido como Los Canes, del municipio de Guayabetal, en el puente de la unión, jurisdicción del departamento del Meta; Caño Pescado y Las Mesas. Están avanzando desde el municipio de Guayabetal, en el cruce del río Blanco y el río Negro, con drones y un canino hacia el río Guayuriba que, se presume, es donde podríamos encontrar el cuerpo del comandante y la niña”.

Y es que, en la tarde del jueves, 6 de noviembre, el que parecía ser el cuerpo del comandante Rozo pasó a escasos metros de los rescatistas:

“Tenemos que trabajar de forma continua. Nuestro objetivo es dar con su paradero. Desafortunadamente, ayer el grupo de búsqueda que estaba participando de las actividades de rastreo no alcanzó a detener el cuerpo del comandante, que venía bajando por el río. Esto tiene a los muchachos con la moral baja, pero con ánimo de encontrarlos”.