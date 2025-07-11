CANAL RCN
Colombia

Campesino perdió una pierna por mina antipersonal en municipio de Rigoberto Urán

Pese a ser trasladado de emergencia a un centro médico local, tuvo que ser remitido a Medellín.

Foto: Freepik
Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
05:24 p. m.
Las minas antipersona siguen cobrando la vida de agricultores en Antioquia. Mientras desarrollaba sus labores del día, un campesino de 54 años pisó un explosivo el pasado martes, 4 de noviembre, en la vereda Pavón Llanogrande, del municipio de Urrao; tierra del ciclista colombiano Rigoberto Urán.

El hombre se encontraba junto a dos personas que, por suerte, resultaron ilesas y coordinaron su traslado a un centro médico local, del que fue remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, para tratar sus heridas.

Pese a intentarlo todo, los médicos no lograron salvar una de sus piernas, pero fue estabilizado y se encuentra en recuperación.

Defensoría advierte que casi 2.300 personas fueron desplazadas de Briceño y Anorí este fin de semana
Gobernación de Antioquia hizo un llamado al Gobierno Nacional para que tome cartas en el asunto:

Tras conocer la noticia, María Patricia Giraldo Ramírez, subsecretaria de Paz y Derechos Humanos del departamento de Antioquia, lamentó lo ocurrido e hizo un llamado al Gobierno Nacional para sumar esfuerzos y poner en marcha un plan de desminado en el departamento:

“Lamentamos mucho esta situación y también la gran preocupación que hoy tenemos desde la Gobernación, porque estos hechos se repiten semana a semana y no vemos una pronta respuesta frente a un desminado de emergencia, un desminado humanitario que requiere el Departamento de Antioquia, sobre todo en estos municipios donde más se están presentando estos accidentes”.

No todas las familias desplazadas en Antioquia han podido regresar a sus casas: Ejército aún llega a puntos críticos
Casi 30 personas han sido víctimas de las minas antipersona en Antioquia en lo que va del año:

La Gobernación, además, recordó que en lo que va del año 23 personas han sido víctimas de las minas antipersona en el departamento. De ellas, 15 han sido campesinas y otras 8, integrantes de las Fuerzas Militares.

Pero eso no es todo, durante el tercer fin de semana de octubre, 1.058 familias de 2.132 personas, de las cuales, 500 eran menores de edad, se vieron obligadas a dejar sus tierras en 23 veredas del municipio de Briceño, Antioquia, por cuenta de las minas antipersona y combates entre grupos armados con presencia en la región.

Durante días fueron acogidos por la Alcaldía municipal, que agotó sus recursos, sin que el Estado haya atendido los problemas de fondo, que generaron esta crisis humanitaria.

