Comandante de bomberos fue arrastrado por una corriente mientras buscaba a una menor desaparecida

Una operación de búsqueda y rescate que se desarrollaba en el río Blanco, en zona rural del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca, derivó en un preocupante incidente.

El subteniente Carlos Andrés Rozo, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Colegio, fue arrastrado por la corriente mientras participaba en las maniobras para localizar a una menor que permanece desaparecida desde el pasado 3 de noviembre.

Comandante de bomberos fue arrastrado por una fuerte corriente del río Blanco

Según el reporte emitido por la Delegación Departamental, el suceso se produjo hacia las 11:45 a.m., cuando equipos especializados se encontraban desplegados en el río Blanco en labores de rastreo.

En el transcurso de las diligencias, el subteniente adelantaba maniobras en la zona cuando la fuerza del caudal lo arrastró.

El comunicado señala que, a raíz de ese incidente, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate para localizar al uniformado.

Las autoridades de Bomberos informaron que las labores de rastreo se mantienen activas y que en la operación participan, además del equipo de Bomberos Cundinamarca, diferentes cuerpos de bomberos y organismos de primera respuesta tanto de Cundinamarca como del Meta.

Comandante de Bomberos estaba ayudando en la búsqueda de una menor arrastrada por otra corriente

El caso tiene su origen en la desaparición de una niña de 11 años, ocurrida el pasado lunes 3 de noviembre, cuando la menor fue arrastrada por una creciente súbita en el mismo río Blanco.

De acuerdo con los antecedentes aportados por las autoridades, la menor jugaba junto a otra niña cerca del afluente cuando la corriente las sorprendió y se llevó a una de ellas.

Desde entonces se desarrollan operaciones de búsqueda que, según el comunicado, enfrentan condiciones adversas por la dinámica del caudal.

Por el momento no se han entregado más detalles sobre el estado de la operación ni sobre hallazgos concretos.