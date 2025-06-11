CANAL RCN
Colombia Video

Comandante de bomberos fue arrastrado por una corriente mientras buscaba a una menor desaparecida

El subteniente participaba en las labores para hallar a una niña de 11 años desaparecida desde el 3 de noviembre.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
05:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una operación de búsqueda y rescate que se desarrollaba en el río Blanco, en zona rural del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca, derivó en un preocupante incidente.

VIDEO | Así fue el accidente en el que el Tren de la Sabana chocó violentamente contra una camioneta
RELACIONADO

VIDEO | Así fue el accidente en el que el Tren de la Sabana chocó violentamente contra una camioneta

El subteniente Carlos Andrés Rozo, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Colegio, fue arrastrado por la corriente mientras participaba en las maniobras para localizar a una menor que permanece desaparecida desde el pasado 3 de noviembre.

Comandante de bomberos fue arrastrado por una fuerte corriente del río Blanco

Según el reporte emitido por la Delegación Departamental, el suceso se produjo hacia las 11:45 a.m., cuando equipos especializados se encontraban desplegados en el río Blanco en labores de rastreo.

En el transcurso de las diligencias, el subteniente adelantaba maniobras en la zona cuando la fuerza del caudal lo arrastró.

El comunicado señala que, a raíz de ese incidente, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate para localizar al uniformado.

Las autoridades de Bomberos informaron que las labores de rastreo se mantienen activas y que en la operación participan, además del equipo de Bomberos Cundinamarca, diferentes cuerpos de bomberos y organismos de primera respuesta tanto de Cundinamarca como del Meta.

Comandante de Bomberos estaba ayudando en la búsqueda de una menor arrastrada por otra corriente

El caso tiene su origen en la desaparición de una niña de 11 años, ocurrida el pasado lunes 3 de noviembre, cuando la menor fue arrastrada por una creciente súbita en el mismo río Blanco.

Menor desapareció tras ser arrastrada por el fuerte caudal del río Blanco en Cundinamarca: ¿qué se sabe?
RELACIONADO

Menor desapareció tras ser arrastrada por el fuerte caudal del río Blanco en Cundinamarca: ¿qué se sabe?

De acuerdo con los antecedentes aportados por las autoridades, la menor jugaba junto a otra niña cerca del afluente cuando la corriente las sorprendió y se llevó a una de ellas.

Desde entonces se desarrollan operaciones de búsqueda que, según el comunicado, enfrentan condiciones adversas por la dinámica del caudal.

Por el momento no se han entregado más detalles sobre el estado de la operación ni sobre hallazgos concretos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Reconocido actor habló del crimen de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes: esta fue su enfurecida reacción

Bogotá

Bogotá ganó el galardón ambiental más prestigioso del mundo por sus esfuerzos para limpiar el aire

Accidente de tránsito

VIDEO | Así fue el accidente en el que el Tren de la Sabana chocó violentamente contra una camioneta

Otras Noticias

Artistas

Jessi Uribe publicó foto de la ecografía de su hija junto a Paola Jara: así luce

El artista dejó ver una foto inédita de la hija que está esperando junto a Paola Jara, previo al lanzamiento de una canción que le dedicaron.

Premios The Best

Tres colombianas entre las 88 nominadas al once ideal de The Best: ¿cómo votar?

Son tres las jugadoras colombianas nominadas para el once ideal de The Best. Linda Caicedo no hace parte del listado.

Dólar

¡Nuevo cambio considerable y fundamental en el precio del dólar en el cierre de HOY 6 de noviembre de 2025!

Enfermedades

Estudio revela aumento de casos de infarto en jóvenes, ¿por qué?

Venezuela

María Corina Machado habló de lo que pasará en Venezuela: Maduro empezó esta guerra y Trump la acabará