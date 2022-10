Nueva contradicción en el Gobierno: minMinas controvierte al minHacienda sobre exploración de hidrocarburos

Las contradicciones al interior del Gobierno Nacional ocurren con frecuencia. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en varias oportunidades ha expresado su inconformidad con propuestas y afirmaciones de otros jefes de cartera y hasta con el presidente de la República, en temas relacionados con la compra de las 3 millones de hectáreas ganaderas que plantea el Estado para llevar a cabo la reforma rural.

Esta vez nuevamente hay desacuerdos, pero no por las tierras, sino por los contratos de exploración de gas y petróleo. Recientemente, el ministro de Hacienda desmintió la afirmación de la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, respecto a que no se firmarían nuevos contratos de exploración de gas y petróleo y que, si el país tuviera la necesidad de importar el recurso, lo haría. Ocampo dijo que dicha decisión no había sido tomada.

Sin embargo, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en diálogo con La W, habló sobre el tema y repitió lo que ha dicho desde el inicio de su gestión: teniendo en cuenta el objetivo de descarbonizar la economía y frenar la crisis climática a nivel global, no se harán nuevos contratos. “No es una decisión caprichosa”, explicó Vélez.

“Se sustenta en el hecho de que tenemos 117 contratos en exploración. Que todavía tenemos ahí recursos que podrían convertirse en reservas importantes, tanto en gas como en petróleo, entonces no queremos salir a presionar la frontera extractiva en un contexto de crisis climática y ambiental global, sin antes haber resuelto qué está pasando con esos contratos”, concluyó.

De acuerdo con la información que la ministra dio al medio citado, actualmente hay 330 contratos, de estos 117 están en exploración y otros suspendidos o explotados.

Actualmente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Unidad de Planeación Minero- Energética están haciendo estudios para analizar las reservas de este recurso en el país. Cabe mencionar que este panorama depende de cuánto cueste el gas y petróleo.