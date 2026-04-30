Partido Liberal oficializa acuerdo programático con Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para las elecciones

El mapa político rumbo a las elecciones presidenciales dio un giro luego de que el Partido Liberal oficializara una alianza programática con la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

La colectividad anunció que trabajará para que Paloma Valencia llegue a la Casa de Nariño y se convierta en la primera mujer presidenta de Colombia, en una apuesta que califican como una decisión histórica.

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El respaldo quedó plasmado en el documento “Acuerdo Programático para que Colombia funcione”, donde el liberalismo asegura que el país llegó a un punto de quiebre y que ya no hay espacio para cálculos políticos ni promesas vacías.

Partido Liberal oficializó apoyo a Paloma Valencia y buscará llevarla a la Presidencia

En el acuerdo, el Partido Liberal sostiene que esta alianza responde a la necesidad de impulsar transformaciones profundas desde propuestas concretas y no desde discursos políticos.

El Partido Liberal Colombiano, en coherencia con sus principios y su visión de país, reconoce afinidades programáticas con la candidatura presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

Además, el texto afirma que existe confianza en la capacidad de ambos líderes para construir diagnósticos acertados y ejecutar cambios estructurales que permitan sacar a las clases menos favorecidas de la pobreza.

Uno de los mensajes más contundentes es la decisión de acompañar a Paloma Valencia en su aspiración presidencial.

El Partido Liberal trabajará para que Colombia tenga por primera vez una mujer como su Presidente.

Postura frente a una asamblea constituyente

La alianza también deja clara su postura frente a una posible asamblea constituyente.

En el primer punto del documento se establece la defensa integral de la Constitución de 1991 y el rechazo a cualquier intento de reemplazarla mediante una constituyente.

Según el texto, una asamblea de ese tipo representaría “un salto al pasado disfrazado de refundación”, por lo que consideran que los cambios profundos deben darse dentro de la institucionalidad vigente.

¿Qué se dice en materia de salud?

En materia de salud, la propuesta plantea una reforma centrada en el paciente, con atención domiciliaria, telemedicina, historia clínica digital y entrega de medicamentos en casa.

La idea, según el acuerdo, es reducir filas, modernizar el sistema y dejar atrás el deterioro evidente que, aseguran, ha sufrido la salud en los últimos cuatro años.

Defensa de la independencia judicial

Otro de los puntos clave es la defensa de la independencia judicial.

El documento insiste en el respeto por los jueces y sus fallos, así como en el fortalecimiento presupuestal del aparato judicial, la transformación tecnológica de la justicia y la descongestión judicial y carcelaria.

Propuestas en lo económico

En lo económico, el liberalismo propone alivios para la base popular, límites al incremento del predial, revisión de avalúos, protección a la clase media y una reforma de tránsito que permita acabar con el SOAT en su actual versión y frenar los abusos de las fotomultas.

Seguridad

La seguridad aparece como otra prioridad central.

El acuerdo plantea recuperar el rumbo frente al narcoterrorismo, fortalecer la cooperación internacional y aplicar nuevas tecnologías para reducir cultivos ilícitos, con el objetivo de impedir que bandas criminales sigan controlando territorios del país.

¿Qué pasa con las relaciones con Venezuela?

En el frente productivo, el documento señala que una de las mayores oportunidades económicas está en la reconstrucción de Venezuela, apostando por fortalecer crédito, logística y regulación para impulsar la industria y la agricultura nacional.

También se plantea una transición energética con conciencia social, permitiendo la explotación de hidrocarburos con compensación ambiental para evitar altos costos de gasolina y tarifas energéticas, especialmente en la región Caribe.

La descentralización, la biodiversidad y la protección ambiental también forman parte de los diez compromisos, junto con la promesa de construir un Estado menos ideológico y más enfocado en resultados.

“El Estado debe estar al servicio de la gente: menos ideología, más resultados”, resume el texto.

El documento concluye afirmando que esta alianza no borra identidades políticas, sino que las articula.

Colombia no necesita más divisiones estériles. Necesita una mayoría que entienda que gobernar no es gritar más duro, sino hacer que las cosas pasen.

Finalmente, el Partido Liberal asegura que más de tres millones de colombianos representados en sus congresistas, senadores y cerca de 900 directorios respaldan esta decisión, que califican como histórica y determinante para el futuro político del país.