Qué pasó con la adulta mayor agredida en Ciudad Bolívar: nuevos detalles

La adulta mayor agredida en Bogotá fue puesta bajo protección institucional tras viralizarse un video del ataque ocurrido en Ciudad Bolívar, caso que generó rechazo y activó la intervención de las autoridades.

El hecho se registró en el barrio Los Alpes, donde un ciudadano grabó la agresión en plena vía pública. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y encendieron las alertas sobre el trato hacia las personas mayores en la ciudad.

¿Qué se sabe de la agresión a la adulta mayor en Bogotá?

Tras conocerse el caso, la Secretaría Distrital de Integración Social confirmó que la mujer, identificada como Carmen, fue rescatada por la Comisaría de Familia y trasladada a un entorno seguro.

Según la entidad, la adulta mayor pasó la noche en una Comunidad de Cuidado, donde recibe acompañamiento integral mientras se adelantan las acciones legales por maltrato.

La señora Carmen ya está a salvo. La Comisaría de Familia de Ciudad Bolívar y nuestros equipos de la Secretaría de Integración Social rescataron a la señora Carmen, mencionó la entidad.

Aunque no se han revelado las identidades de las agresoras ni el vínculo con la víctima, el caso ya está en manos de las autoridades.

El video evidenció un episodio de violencia que volvió a poner en discusión la protección de los adultos mayores, especialmente en contextos de abandono o vulnerabilidad.

Desde Integración Social señalaron que la rápida reacción fue posible gracias a la denuncia ciudadana y la difusión del caso.

Pasó la noche en una de nuestras Comunidades de Cuidado, en un entorno protegido, tranquilo y con calidez. Hoy, un equipo de Bogotá te atiende en la vejez la está acompañando para poner las denuncias correspondientes por maltrato ante las autoridades competentes.

¿Qué dice la ley sobre el maltrato a adultos mayores en Colombia?

En Colombia, el maltrato a personas mayores es un delito. La Ley 1850 de 2017 establece sanciones para quienes incurran en abandono o negligencia.

Las penas pueden ir de 4 a 8 años de prisión, además de multas económicas, dependiendo de la gravedad del caso.

El maltrato y el abandono de las personas mayores es un delito en Colombia. No es solo un acto reprochable. La ley lo castiga. Denunciar salva vidas, afirmó la Secretaría Distrital de Integración Social.

Las autoridades reiteran que denunciar este tipo de situaciones es fundamental para evitar que se repitan.

El caso sigue en investigación mientras la víctima permanece bajo protección institucional, en un proceso que busca garantizar su bienestar y esclarecer lo ocurrido.