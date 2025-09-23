Contralor alerta sobre irregularidades en la Nueva EPS y 15,3 billones sin legalizar

La Contraloría General de la República llevó a cabo en Cali la rendición de cuentas correspondiente a la región pacífico, que comprende los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca.

El evento fue encabezado por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, quien expuso el balance del uso de los recursos de regalías en el último periodo, destacando avances en proyectos aprobados, pero también lanzando duras advertencias sobre el sector salud y en particular sobre la Nueva EPS.

Contralor alerta sobre irregularidades en la Nueva EPS

Uno de los apartes más relevantes del informe estuvo relacionado con la situación de la Nueva EPS.

Según explicó Rodríguez, se han identificado graves falencias en la información financiera de la entidad y, sobre todo, un hecho crítico: 15,3 billones de pesos en anticipos que aún no se han legalizado.

Estos recursos, de acuerdo con el contralor, deben ser justificados para evitar un detrimento patrimonial que afecte de manera directa al sistema de salud.

El contralor precisó que la Contraloría ya ha tomado medidas en el ámbito fiscal y que serán otras entidades las encargadas de definir responsabilidades en los planos disciplinarios y penales.

En lo que tiene que ver con las irregularidades desde el punto de vista fiscal, pues nosotros estamos tomando las medidas pertinentes. En lo que tiene que ver con las disciplinarias y las penales, pues será la Procuraduría y será la Fiscalía las que tengan que mencionar y decir frente a lo que la Contraloría General de la República ha venido entregando.

El funcionario dedicó parte de su discurso a resaltar que la labor de la Contraloría no busca paralizar proyectos, sino garantizar que los recursos sean invertidos de forma adecuada.

Lo que me interesa a mí como Contraloría, y creo que le interesa también al Departamento, es que la obra salga adelante. Si ya el proyecto se aprobó, se realizó, se viabilizó y existe la posibilidad de hacerlo, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues hacerlo lo posible para que ese proyecto se entregue y se termine, sea grande, sea pequeño.

¿Cómo fue el balance entregado por el contralor?

En cuanto al balance de regalías, Rodríguez informó que en los cuatro departamentos del Pacífico colombiano se han aprobado 5.226 proyectos por un valor superior a 13,2 billones de pesos, lo que representa el 12% del total de los recursos invertidos a nivel nacional.

La distribución de la inversión ha sido la siguiente: Nariño concentra el 33% con 4,3 billones, Cauca el 25% con 3,3 billones, Chocó el 23% con 3 billones y Valle del Cauca el 19% con 2,5 billones.

A pesar de la magnitud de estas inversiones, el contralor advirtió que no todo el panorama es favorable.

Actualmente la entidad adelanta 118 procesos de responsabilidad fiscal en la región, con un monto que supera los 369 mil millones de pesos, correspondientes a proyectos cuestionados por fallas en la planeación, irregularidades en la contratación y presuntas anomalías en la ejecución.

Finalmente, hizo un llamado a los entes territoriales de la región pacífica para redoblar esfuerzos en materia de planeación y ejecución, con el fin de evitar que los recursos de regalías se pierdan en obras inconclusas o en procesos que terminen sancionados.