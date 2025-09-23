Capturan a mujer trans acusada de cometer robos y ofrecer sexo en plena calle en Bogotá

En la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, hace meses había una constante preocupación por el aumento de robos a residencias y negocios, la venta de drogas en espacios públicos, la acumulación de basuras y la ocupación de parques por parte de habitantes de calle.

En medio de estas quejas, los residentes habían señalado la presencia de una mujer trans que, según ellos, no solo estaba vinculada a hurtos de contadores de agua y energía, sino que también protagonizaba actos sexuales en la vía pública, frente a la mirada de vecinos, peatones y estudiantes.

Mujer trans estaría ofreciendo sexo frente a un colegio en Bogotá a cambio de droga

La situación llegó a un punto crítico cuando varios videos, grabados por residentes de barrios como Los Alcázares, San Felipe y La Castellana, comenzaron a circular mostrando a la mujer en andenes y esquinas, realizando tocamientos y relaciones con hombres que presuntamente acudían a sus servicios.

Estas imágenes se convirtieron en prueba del deterioro de la convivencia y motivaron a la comunidad a exigir una respuesta inmediata de las autoridades.

La presión ciudadana llevó a la Alcaldía Local de Barrios Unidos y a la Policía Metropolitana a coordinar un operativo que finalmente permitió la captura de la mujer, de nacionalidad extranjera.

Capturan a mujer trans acusada de cometer robos y ofrecer sexo en Bogotá

Melissa Morales, alcaldesa local de Barrios Unidos, confirmó la detención:

La comunidad de Barrios Unidos merece caminar segura y hoy nos complace comunicarles la noticia de que gracias a las denuncias de vecinos y residentes de los barrios San Felipe, Alcázares, La Castellana, hemos podido dar finalmente con la captura y el traslado de un migrante que venía delinquiendo, robando contadores, amenazando a algunos residentes en estas zonas de nuestra localidad, así que estoy aquí con el comandante de estación de Barrios Unidos que nos va a contar un poco más sobre cuál fue la articulación necesaria para dar este gran golpe.

A su turno, el comandante de la estación de policía de la localidad, Jorge Arizal, entregó detalles de la operación:

Frente a esos hechos que de manera anticipativa se venían presentando con esa persona de nacionalidad extranjera, donde de manera recurrente estaba realizando hechos vandálicos de hurto, de agresiones, de lesiones personales contra otras personas, se logra de manera articulada con migración a través de la alcaldía hacer todo el marco jurídico y legal para que esa persona sea expulsada de manera inmediata bajo todos los parámetros legales e institucionales en el marco de la ley de los derechos humanos.

Las autoridades informaron que se aplicó el procedimiento de expulsión inmediata, en coordinación con Migración Colombia, con el objetivo de frenar los incidentes que habían sido reportados de forma reiterada en la localidad.

Finalmente, la alcaldesa Morales concluyó señalando que la acción es un mensaje claro a la ciudadanía: