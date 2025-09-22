CANAL RCN
Colombia Video

"Es una burla": Fenalco se retira de la concertación del salario mínimo y acusa al Gobierno de populismo

El gremio anunció que no participará en las negociaciones del incremento del salario mínimo.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
03:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La discusión para definir el salario mínimo del próximo año comenzó en medio de una disputa entre el Gobierno y los sectores empresariales.

Mujer que perpetró ataque xenófobo en Festival Cordillera pidió perdón tras perder su trabajo: esto dijo
RELACIONADO

Mujer que perpetró ataque xenófobo en Festival Cordillera pidió perdón tras perder su trabajo: esto dijo

Este año, el proceso inició con un fuerte desacuerdo: la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) anunció que no hará parte de la mesa de concertación, tras rechazar las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que el incremento será decretado y estimado en un 11%.

Fenalco se retira de la concertación del salario mínimo

Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, manifestó que el diálogo perdió validez porque la decisión ya estaría tomada por parte del Ejecutivo:

Si o si ya lo anunció Petro, entonces si o si ya lo dijo: el salario va a ser por decreto y va a ser del 11%. Entonces, ¿para qué mesa de concertación? ¿Cuál concertación?.

Con esas declaraciones, Fenalco marcó su distanciamiento del proceso, pues Cabal fue enfático en señalar que el gremio no se prestará a un escenario que considera una simulación de negociación.

Fenalco no participará en la mesa de concertación porque es una burla.

Fenalco acusó a Gustavo Petro de usar el salario mínimo con fines electorales

El presidente de Fenalco también criticó el trasfondo político que, según él, estaría detrás del anuncio presidencial.

Rescatan a Hulk, perro que era presuntamente maltratado por su dueña en Cartagena
RELACIONADO

Rescatan a Hulk, perro que era presuntamente maltratado por su dueña en Cartagena

Aseguró que la medida responde a intereses electorales y no a un análisis técnico y económico.

Y si a eso le vamos a agregar ese salario mínimo populista que seguramente es una medida irresponsable de cara a las elecciones, pues obviamente esto va a tener consecuencias inflacionarias.

Además de las críticas al Gobierno, Cabal puso en entredicho la información oficial sobre el empleo en el país.

Señaló que las estadísticas que presenta el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) no reflejan con precisión la realidad que enfrentan los colombianos en materia laboral.

¿Hasta qué punto la metodología que está trabajando el DANE es totalmente certera frente a la realidad que está viviendo el país?

Bala perdida impactó en la cabeza de un niño de 8 años mientras jugaba en su casa en Medellín
RELACIONADO

Bala perdida impactó en la cabeza de un niño de 8 años mientras jugaba en su casa en Medellín

Finalmente, el pronunciamiento de Fenalco se produce en vísperas de la realización de su Congreso Nacional de Comerciantes, programado para este jueves en Medellín.

En el encuentro, el gremio presentará un análisis sobre el impacto de la reforma laboral en las pequeñas y medianas empresas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Minutos de pánico durante brutal ataque de moto-ladrones en Cali: le robaron todo a la víctima

Artistas

Gustavo Petro se pronunció tras la desaparición de B-King y Regio Clown en México

México

Mánager de artistas colombianos desaparecidos en México relató los últimos minutos que estuvo con ellos

Otras Noticias

Deportivo Cali

¿Cuánto fue el premio económico para el Deportivo Cali tras título en el fútbol femenino?

Deportivo Cali derrotó a Independiente Santa Fe y consiguió el título del fútbol femenino. ¿Cuál fue su premio económico?

Finanzas personales

Lanzan nueva moneda en Colombia: así luce la pieza que tendrá uso exclusivo

Un municipio de Colombia decidió hacerle honor con motivo de la celebración de su fundación.

Artistas

Revelan hipótesis sobre la desaparición de B-King en México: ¿qué pasó con las cámaras de seguridad?

Brasil

EE. UU. sanciona a esposa del juez que condenó a Bolsonaro y bloquea empresa familiar

Enfermedades

Riesgos ocasionados por los lavados en la zona íntima de las mujeres: esto dicen los expertos