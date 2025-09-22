"Es una burla": Fenalco se retira de la concertación del salario mínimo y acusa al Gobierno de populismo

La discusión para definir el salario mínimo del próximo año comenzó en medio de una disputa entre el Gobierno y los sectores empresariales.

Este año, el proceso inició con un fuerte desacuerdo: la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) anunció que no hará parte de la mesa de concertación, tras rechazar las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que el incremento será decretado y estimado en un 11%.

Fenalco se retira de la concertación del salario mínimo

Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, manifestó que el diálogo perdió validez porque la decisión ya estaría tomada por parte del Ejecutivo:

Si o si ya lo anunció Petro, entonces si o si ya lo dijo: el salario va a ser por decreto y va a ser del 11%. Entonces, ¿para qué mesa de concertación? ¿Cuál concertación?.

Con esas declaraciones, Fenalco marcó su distanciamiento del proceso, pues Cabal fue enfático en señalar que el gremio no se prestará a un escenario que considera una simulación de negociación.

Fenalco no participará en la mesa de concertación porque es una burla.

Fenalco acusó a Gustavo Petro de usar el salario mínimo con fines electorales

El presidente de Fenalco también criticó el trasfondo político que, según él, estaría detrás del anuncio presidencial.

Aseguró que la medida responde a intereses electorales y no a un análisis técnico y económico.

Y si a eso le vamos a agregar ese salario mínimo populista que seguramente es una medida irresponsable de cara a las elecciones, pues obviamente esto va a tener consecuencias inflacionarias.

Además de las críticas al Gobierno, Cabal puso en entredicho la información oficial sobre el empleo en el país.

Señaló que las estadísticas que presenta el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) no reflejan con precisión la realidad que enfrentan los colombianos en materia laboral.

¿Hasta qué punto la metodología que está trabajando el DANE es totalmente certera frente a la realidad que está viviendo el país?

RELACIONADO Bala perdida impactó en la cabeza de un niño de 8 años mientras jugaba en su casa en Medellín

Finalmente, el pronunciamiento de Fenalco se produce en vísperas de la realización de su Congreso Nacional de Comerciantes, programado para este jueves en Medellín.

En el encuentro, el gremio presentará un análisis sobre el impacto de la reforma laboral en las pequeñas y medianas empresas.