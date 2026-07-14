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Fingieron ser de la Sijín, los dejaron entrar a su casa y les robaron una millonada en Cali

Los delincuentes se disfrazaron con prendas similares a las de la Sijín, ingresaron a una casa en el barrio El Lido, en el sur de Cali, y sometieron a los dueños.

Noticias RCN

julio 14 de 2026
09:34 p. m.
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Una pareja y dos personas más fueron víctimas de un millonario robo en su propia vivienda ubicada en el barrio El Lido, ubicado en el sur de Cali.

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Al menos seis delincuentes ingresaron al inmueble disfrazados como funcionarios de la Sijín y sustrajeron aproximadamente $80 millones en efectivo que se encontraban en una caja fuerte.

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes, que serían cinco hombres y una mujer, utilizaron prendas de uso privativo de la fuerza pública para que los dueños de la vivienda les abrieran la puerta.

Uno de ellos vestía uniforme de la Sijín, mientras los demás portaban prendas negras similares a las del CTI de la Fiscalía. Todos utilizaban gorras negras.

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Detalles del millonario robo de falsos Sijín en Cali

El hurto se produjo cuando en la vivienda se encontraban los propietarios, una pareja de 45 y 50 años, junto a un menor de edad y una empleada doméstica.

Las cámaras de seguridad del inmueble captaron el momento en que los delincuentes sometieron a la empleada, obligándola a lanzarse boca abajo al suelo mientras la amenazaban. Uno de los ocupantes resultó lesionado con objeto contundente durante el asalto.

Las autoridades revelaron que este no fue el primer intento de robo de los delincuentes. Ese mismo día habían tratado de ingresar a la vivienda y no pudieron, pero posteriormente consiguieron acceder.

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Los sospechosos huyeron del lugar en dos vehículos particulares, uno de color gris-plata y otro blanco.

La Policía está recopilando material probatorio que incluye grabaciones de las cámaras de seguridad tanto del interior como del exterior de la vivienda, así como videos de las zonas por donde llegaron y se retiraron los delincuentes.

En varias de estas grabaciones se logra ver el rostro de los responsables, información que está siendo utilizada para dar con su identidad y paradero.

Ante este tipo de casos, las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que no abran la puerta de inmediato cuando se presenten personas que digan ser miembros de la fuerza pública. Se recomienda llamar a la línea 123 de la Policía para verificar si realmente se trata de uniformados que estén adelantando algún operativo legítimo.

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