Contraloría advierte posibles irregularidades en la entrega de información financiera de la Nueva EPS y Aerocivil

El vicecontralor y contralor encargado, Carlos Silgado, en las últimas horas, advirtió sobre presuntas irregularidades en la entrega de información financiera por parte del gobierno saliente de Gustavo Petro, particularmente de la Nueva EPS y la Aeronáutica Civil.

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El pronunciamiento se produce en medio de la suspensión del proceso de empalme entre la administración saliente y el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

Las presuntas irregularidades en la información financiera del empalme

Tenemos la información que el gobierno nos ha suministrado, que a veces no es completa.

Se refirió puntualmente a “hoy la Nueva EPS no ha entregado sus estados financieros". Esta situación resulta especialmente preocupante considerando que esta entidad de salud alberga la mayor cantidad de usuarios del sistema de salud en Colombia.

El contralor encargado también reveló que la entidad realizó una inspección con funciones de policía judicial en las instalaciones de Aerocivil para recaudar pruebas.

Dado que teníamos dudas en la información que nos suministró la Aerocivil, ejercimos nuestras funciones de policía judicial. Acudimos a la Aerocivil con nuestro equipo forense para recaudar pruebas, discos duros, contratos, copias, que nos den la certeza de que la información que se nos ha suministrado es completa, veraz y oportuna.

Mesa técnica entregará la información recibida al gobierno electo

Silgado rechazó de manera categórica la cancelación del empalme y anunció que la Contraloría sostendrá una mesa técnica con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, programada para las 3:00 de la tarde de este miércoles 8 de julio.

En este encuentro, los delegados de salud, economía y finanzas del organismo de control entregarán toda la información disponible sobre las finanzas del gobierno Petro.

La Contraloría es la primera institución que formalmente rechaza la cancelación del empalme, posicionándose a favor de una transición ordenada. El organismo de control manifestó estar dispuesto a colaborar con el gobierno entrante entregando toda la información que reposa en sus archivos, con base en lo que la administración saliente ha suministrado hasta el momento.

Durante la mesa técnica programada, el país podrá conocer los estados financieros de las diferentes entidades del Estado colombiano, según lo anunciado por el vicecontralor.