Contraloría advierte que el Gobierno se está excediendo en el gasto público

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, presentó ante la Comisión Legal de Cuentas un balance sobre la situación fiscal del país.

“Hemos expresado unas preocupaciones frente al tema de la regla fiscal, el anticipo de la renta, y son diferentes variables que deben tenerse en cuenta en este aspecto e insistimos nuevamente en el tema de la revisión minuciosa de lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento”, expresó el Contralor.

El jefe del ente de control advirtió que el déficit presupuestal del 2024 ascendió a 55,4 billones de pesos, el más alto en décadas, y que en 2025 la ejecución de la inversión apenas llega al 30 %.

El Contralor también hizo un llamado de atención sobre una posible utilización de recursos públicos de vigencias futuras destinados a concesiones viales 4G y 5G.

Rodríguez señaló que dichos recursos tienen una destinación específica pactada contractualmente, y que su uso para otros fines, como la compra de vacunas contra la fiebre amarilla, solo es posible mediante modificaciones legales y acuerdos formales, con aprobación previa de instancias como el Conpes, Confis y el DNP.

El recaudo tributario durante el primer semestre del año, según Contraloría

La Contraloría también reveló que entre enero y julio de 2025, el recaudo tributario neto fue de $166,3 billones. “Aunque hubo un crecimiento frente al año anterior, se ubicó $10,6 billones (5,3 %) por debajo de la meta. Esta brecha, sumada a la no aprobación de una ley de financiamiento por $12 billones, podría forzar un recorte del gasto cercano a los $40 billones”, explicó el ente de control.

El Contralor pidió al Gobierno y al Congreso una planeación rigurosa y realista del Presupuesto General de la Nación 2026, para evitar que se repita un desfinanciamiento y garantizar que cada peso se ejecute de manera eficiente y transparente.