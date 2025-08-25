Contraloría advierte suspensión del PAE: 3,5 millones de estudiantes quedarían sin alimentación desde septiembre

Más de 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes de colegios públicos, ubicados en las 53 Entidades Territoriales Certificadas, podrían quedarse sin alimentación escolar a partir de septiembre de 2025.

La Contraloría General de la República alertó un déficit de 500.000 millones de pesos.

“Esta alerta se sustenta en información presupuestal obtenida con corte a 20 de agosto de 2025, producto de unas mesas de control social participativo desarrolladas la última semana por la Contraloría Delegada para Educación en el distrito de Buenaventura, a partir de las cuales se hizo revisión a la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE)”, afirmó el ente de control.

Las solicitudes de adiciones presupuestales al PAE

Según la Contraloría, en visitas de seguimiento realizadas en todo el territorio nacional, la entidad conoció comunicaciones enviadas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender- UApA al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 24 de junio y el 15 de agosto de 2025, en la que solicitó la adición presupuestal urgente de los recursos faltantes.

La no respuesta oportuna a estos requerimientos pondría en riesgo no solo la prestación del servicio, sino también la garantía del derecho a la alimentación y la permanencia educativa de millones de estudiantes.

Contraloría alertó las “graves consecuencias sociales y educativas” por el déficit del PAE

El ente de control también hizo énfasis en los efectos que traería la suspensión del Programa de Alimentación Escolar en todo el territorio nacional.

“La interrupción del Programa no solo tendría graves consecuencias sociales y educativas, sino que además generaría cuestionamientos públicos e institucionales, considerando la naturaleza constitucional del derecho a la alimentación y la obligación del Estado de garantizarlo”, agrega la Contraloría.

Por su parte, la entidad se comprometió a continuar con el seguimiento permanente a la operación del PAE y a la gestión de los recursos destinados al programa. Además, le reiteró al Gobierno Nacional la asignación inmediata de los $500 mil millones faltantes.