Contraloría advierte sobrecosto de 22.000 pesos en nuevo modelo de pasaportes colombianos

La Contraloría General de la República ha emitido una advertencia de control fiscal sobre el convenio que busca implementar el nuevo modelo de pasaportes en Colombia, alertando sobre un posible deterioro en las finanzas públicas que podría traducirse en un sobrecosto de 22.000 pesos por documento.

Contraloría pone la lupa al nuevo modelo de pasaportes, ¿Por qué?

El contralor Carlos Hernán Rodríguez envió la advertencia oficial debido al convenio de elaboración de pasaportes, que actualmente sigue siendo ejecutado por la empresa Thomas Gregg mediante una urgencia manifiesta que finaliza el primero de abril de 2026.

La situación ha encendido las alarmas del organismo de control sobre la gestión de este importante servicio para los ciudadanos.

Según el documento enviado por la Contraloría, existen riesgos latentes en el proceso. "Los riesgos identificados, como las debilidades en la gestión de dichos riesgos por parte de la Imprenta Nacional de Colombia y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, soportan de manera ostensible la posible afectación negativa del patrimonio público", señala el informe del ente fiscal.

El contralor Rodríguez fue enfático al advertir sobre las posibles consecuencias económicas para el país.

"Está sometido el país a sanciones pecuniarias, entendiendo que este es un convenio de tipo internacional y pues podría acarrear situaciones adicionales de afectación del recurso público", manifestó la autoridad de control.

El pasaporte colombiano ha sido reconocido internacionalmente por sus características de seguridad.

En junio de 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió el reconocimiento en la categoría Mejor Actualización de Pasaporte, siendo galardonado como el mejor del mundo en materia de actualización en seguridad, según información que reposaba en la página oficial de la Cancillería.

Recientemente, el presidente Gustavo Petro manifestó que el pasaporte colombiano es "el cuarto mejor del mundo", aunque la documentación oficial de 2019 lo ubicaba en la primera posición global en términos de seguridad y actualización tecnológica.

RELACIONADO Estos son los países que tienen los pasaportes más poderosos del mundo en 2026

La advertencia ha sido dirigida específicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores para que analice los efectos que el nuevo modelo de expedición de pasaportes tendría en las finanzas públicas.

El ente de control busca prevenir un impacto negativo en el patrimonio del Estado y evitar posibles sanciones internacionales derivadas del convenio.