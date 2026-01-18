Estos son los países que tienen los pasaportes más poderosos del mundo en 2026

La libertad de moverse por el mundo se ha convertido en un activo invaluable en 2026, y según los datos más recientes, el continente asiático continúa dictando el ritmo en cuanto a privilegios de viaje sin fronteras.

El último informe del Índice de Pasaportes Henley, la referencia global para medir la fortaleza de los documentos de viaje basada en datos de la IATA, confirmó que Singapur se mantiene en la cima como el pasaporte más poderoso del planeta.

Los ciudadanos singapurenses gozan de una libertad de movilidad sin precedentes, con acceso exento de visado a 192 de los 227 destinos evaluados mundialmente. El podio lo completan otras dos potencias asiáticas: Japón y Corea del Sur, que comparten el segundo lugar con la posibilidad de ingresar fácilmente a 188 territorios.

Inmediatamente después, un sólido bloque europeo domina la parte alta de la tabla, con naciones como España, Alemania, Italia y los países nórdicos ocupando los puestos tercero y cuarto, demostrando la fortaleza de la Unión Europea en el escenario global.

Potencias occidentales pierden terreno en los pasaportes

El informe de este año destaca tendencias geopolíticas significativas. Mientras Asia lidera, algunas potencias occidentales tradicionales muestran signos de estancamiento o retroceso.

El Reino Unido se ubica en la séptima posición, mientras que Estados Unidos apenas logra aferrarse al décimo lugar, reflejando una pérdida de influencia diplomática en términos de reciprocidad de visados durante los últimos años.

En contraparte, el caso de éxito más notable de las últimas dos décadas es el de los Emiratos Árabes Unidos. Gracias a una estrategia sostenida de diplomacia y liberalización de visados, los EAU han escalado hasta el quinto puesto (compartido con países europeos), consolidando un ascenso meteórico que les otorga acceso a 184 destinos.

Más allá de la cima, el índice expone una profunda desigualdad global en la libertad de circulación. La diferencia entre el pasaporte más fuerte y el más débil es la más amplia jamás registrada.

Mientras Singapur abre casi todas las puertas, en el extremo opuesto se encuentra Afganistán, que permanece en el último lugar (puesto 101) con acceso sin visado a solo 24 países. Esta brecha de 168 destinos subraya cómo la estabilidad política y el poder económico determinan drásticamente las oportunidades de movilidad de los ciudadanos alrededor del mundo.

Los pasaportes más poderosos del mundo para 2026