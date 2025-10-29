Contraloría alerta que 1,6 millones de estudiantes quedarían sin alimentación escolar en 2026

La Contraloría General de la República reveló un preocupante panorama sobre el Programa de Alimentación Escolar, al advertir un recurrente desfinanciamiento que podría dejar sin cobertura a 1,6 millones de estudiantes en 2026, si no se asignan $1,3 billones adicionales al presupuesto destinado para este programa.

Durante el foro “Una mirada a la Alimentación Escolar en Colombia”, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez Becerra presentó los resultados de la evaluación de la política pública del PAE, en la que se evidencian graves falencias en la implementación y financiación del programa, afectando el acceso a la alimentación de niños, niñas y adolescentes de instituciones oficiales en todo el país.

Actualmente, el PAE beneficia a 5,57 millones de estudiantes con una inversión de $5,27 billones, pero se necesitarían recursos adicionales por $1,21 billones para cubrir a más de un millón de alumnos que no reciben raciones alimentarias.

La Contraloría también informó que entre 2024 y 2025 se identificaron 30 hallazgos fiscales por $7.974 millones, principalmente por sobrecostos y pagos sin soportes de ejecución.

Desde 2020 hasta el primer semestre de 2025, se han detectado más de 813 hallazgos, 185 de ellos con incidencia fiscal por más de $55.500 millones, concentrados en las regiones Pacífico, Centro Sur y Llanos.

En cuanto a cobertura, el estudio indica que en 2023 el PAE alcanzó el 79%, pero 19 departamentos están por debajo del promedio nacional. Territorios como Amazonas, Casanare y Guaviare no logran cubrir ni la mitad de su población estudiantil, mientras que municipios como Sahagún, Córdoba, apenas alcanzan un 23% de cobertura.

La Contraloría también advirtió sobre deficiencias en la infraestructura de las cocinas escolares, la falta de equipos de refrigeración, carencia de agua potable y menaje insuficiente, lo que afecta la calidad e inocuidad de los alimentos.

Estas fallas impactan a más de 135.000 estudiantes en promedio, principalmente en las regiones Caribe y Centro Oriente.

Asimismo, se denunció el incumplimiento del porcentaje mínimo del 30% en la compra de productos locales, pues cerca del 47% de las sedes educativas no priorizan el uso de alimentos cultivados en su región, aumentando la dependencia de proveedores externos.

El contralor Rodríguez hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales a tomar medidas urgentes para garantizar la continuidad del programa y corregir las fallas estructurales que impiden su cobertura total.

“El derecho a la alimentación de los niños y jóvenes no puede depender de la disponibilidad presupuestal ni de la ineficiencia administrativa. Es un compromiso del Estado con el desarrollo y bienestar de toda la población escolar”, enfatizó el contralor.