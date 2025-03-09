Gobernadoras le responden al presidente Petro tras señalamientos sobre el PAE

Durante la alocución del 2 de septiembre, el presidente Gustavo Petro señaló a las gobernadoras de Tolima y Valle del Cauca por un supuesto manejo irregular del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

En A lo que vinimos estuvieron ambas mandatarias, Dilian Francisca Toro (Valle) y Adriana Matiz (Tolima), hablando sobre estos señalamientos.

¿Qué le responde al presidente, gobernadora Toro?

D.F.T.: “Tengo que decirle al presidente que se informe primero y que sus funcionarios le informen como debe ser. Porque el PAE del departamento del Valle del Cauca, que son 34 municipios no certificados, 111.000 niños son atendidos desde el primer día de clases hasta el último día de clases, que nos dieron un puntaje planeación nacional de 100 puntos sobre 100. Eso quiere decir que es el mejor PAE del país. Entonces me parece fundamental que sus funcionarios lo informen bien antes de que salga desinformar a la opinión pública. Y por eso se lo dije ayer en un Twitter, respete al Valle del Cauca y respéteme como gobernadora”.

El presidente cuestionó si el dinero termina en compra de votos. ¿De dónde saca esa información?

D.F.T.: “No sé de dónde se la saca. O es que lo informan mal o es que él quiere hacer show por televisión. Y me parece que eso es una falta de ética con la gente que está trabajando. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro PAE de una forma transparente. Estamos cumpliendo con nuestro PAE de acuerdo con lo que los niños necesitan. Entonces no me viene a decir ahora que nosotros en el Valle del Cauca no atendemos. Ni un día dejamos de darle el PAE a los niños”.

¿Qué le responde al presidente, gobernadora Matiz?

A.M.: “Tengo que decirle al señor presidente es que en el departamento del Tolima el plan de alimentación básica ha llegado a más de 85.000 niños de nuestro departamento. En este año hemos repartido más de 10 millones y medio de raciones en instituciones rurales y en instituciones urbanas. Nosotros jamás hemos contratado directamente la alimentación escolar, ni menos con fundaciones. Lo que hemos hecho es procesos licitatorios que claramente se pueden observar en la página del SECOT que han estado debidamente publicados cumpliendo con la normatividad legal vigente”.

¿Qué mensaje quiere dejarle al presidente?

A.M.: “Hay que exigirle al presidente de la República que ojalá nos invitara a una de esas alocuciones presidenciales que él realiza y que nos invitara para poder debatir acerca de temas importantes que esperamos resultados en las regiones, el tema de la seguridad, el tema de la inversión social, el tema de la infraestructura educativa. Ojalá nosotros pudiéramos tener también la oportunidad de estar en esas alocuciones presidenciales con cifras reales y debatir con el presidente en torno a la inversión que se está haciendo en la región”.