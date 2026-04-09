CANAL RCN
Colombia Video

Corte Constitucional tumba decreto de emergencia económica de finales del 2025

La Sentencia C-075 de 2026 declara inexequible el Decreto 1390 de 2025 y deja sin efectos medidas clave mientras se define la constitucionalidad de normas asociadas.

Noticias RCN

abril 09 de 2026
03:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional había establecido el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.

Corte Constitucional le puso freno a la JEP: no podrá procesar mandos medios militares
RELACIONADO

Corte Constitucional le puso freno a la JEP: no podrá procesar mandos medios militares

La decisión fue adoptada por la Sala Plena a través de la Sentencia C-075 de 2026, dentro del expediente RE-387, con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis.

De acuerdo con el alto tribunal, el Decreto 1390 de 2025 queda sin efectos jurídicos tras ser declarado inexequible. Esto implica que la declaratoria de emergencia económica pierde su sustento legal, afectando directamente el conjunto de medidas extraordinarias que el Gobierno buscaba implementar bajo este mecanismo.

Corte explica por qué tumbó la emergencia

La Corte Constitucional concluyó que el Decreto no cumplía los requisitos exigidos para declarar un estado de emergencia, tras analizar los ocho hechos invocados por el Gobierno.

Según lo expuesto, la Sala Plena determinó que siete de esos hechos no eran sobrevinientes, extraordinarios ni imprevisibles, sino situaciones estructurales, persistentes y conocidas que debían atenderse por vías ordinarias.

Entre los argumentos centrales, la Corte señaló que justificar la emergencia en el cumplimiento de obligaciones del sistema de salud no supera el juicio de sobreviniencia, ya que se trata de un mandato de larga data.

Asimismo, precisó que la no aprobación de leyes de financiamiento por parte del Congreso es un escenario previsible dentro del trámite legislativo, por lo que no constituye un hecho inesperado que habilite facultades excepcionales.

Qué pasa con los decretos derivados tras la decisión

En la misma sentencia, la Corte Constitucional precisó que los Decretos Legislativos 1474 de 2025 y 044 de 2026 continuarán sin producir efectos jurídicos hasta que se emita una decisión definitiva sobre su constitucionalidad.

La votación del fallo incluyó salvamentos parciales de voto por parte de los magistrados Héctor Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade.

Qué decía el Decreto 1390 de 2025: la justificación de la emergencia económica

A través del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, el Gobierno declaró el Estado de Emergencia bajo tres argumentos principales que consideró "amenazas inminentes" para el país:

  • Déficit en salud: La urgencia de conseguir $3,3 billones de pesos para cumplir con el fallo de la Corte Constitucional que ordenó nivelar la UPC (el pago por cada afiliado) entre los regímenes contributivo y subsidiado.
  • Hueco fiscal: La falta de recursos para el presupuesto de 2026 tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso, lo que dejó al Estado sin los ingresos tributarios esperados.
  • Crisis de Tesorería: Una situación crítica de caja en la Nación, sumada a la dificultad de obtener nuevos créditos internacionales y el riesgo de incumplir la Regla Fiscal.

Punto clave: El Gobierno buscaba legislar por decreto lo que no pudo aprobar en el Congreso, pero la Corte Constitucional terminó tumbando la medida en abril de 2026 por considerar que estos problemas no eran "imprevistos" sino de manejo ordinario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Protestas en Colombia

Se levanta el paro de taxistas en el aeropuerto El Dorado tras acuerdos con autoridades

Paramilitares

Alias Ramoncito, exparamilitar condenado por atroces crímenes, fue extraditado de Venezuela a Colombia

Embajada de Estados Unidos

EE. UU. entrega moderno centro de operaciones al Ejército colombiano para combatir el crimen organizado

Otras Noticias

Mundial de fútbol

El único árbitro colombiano que estará en el Mundial: Roldán dijo adiós

La FIFA confirmó a los árbitros que estarán en el Mundial de Estados Unidos 2026. Este será el representante de Colombia.

Nueva York

Sean 'Diddy' Combs busca revocar sentencia por delitos vinculados a prostitución

Combs, de 56 años, fue condenado en octubre tras un juicio que expuso las llamadas "freak-offs".

Medicamentos

MinSalud afirma que no hay desabastecimiento de medicamentos para tratamientos de salud mental

Gobierno Nacional

Colombia recibe la peor calificación crediticia en 33 años

Artistas

“Ahorré mucho para verlo”: Ryan Castro reveló inédita anécdota con J Balvin antes de ser amigos