Contraloría emite dos alertas por fallas en financiación e importación del nuevo modelo de pasaportes

La entidad advierte riesgos en la viabilidad financiera del servicio y en la llegada de la maquinaria clave para la producción de las libretas.

Cancillería confirmó que el nuevo modelo de pasaportes no estará listo para el 1 de septiembre
Foto: Procuraduría General de la Nación

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
11:34 a. m.
La Contraloría General de la República encendió dos alertas de control interno sobre la ejecución de los contratos necesarios para poner en marcha el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia. El organismo advirtió serias deficiencias tanto en la financiación del proyecto como en la gestión para la importación y nacionalización de la maquinaria que permitirá su operación.

La primera alerta está relacionada con fallas en el proceso de financiación del modelo. Según el informe, la Imprenta Nacional de Colombia habría aceptado compromisos presupuestales por $1.3 billones que no corresponden a su misionalidad, mientras que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores —entidad contratante— no avanzó en los trámites para garantizar la prestación del servicio ni su respaldo financiero. Para la Contraloría, esta situación compromete la viabilidad económica del proyecto y podría poner en riesgo la continuidad en la expedición de pasaportes.

Riesgos en la importación de maquinaria clave

En la segunda alerta, el organismo de control señala retrasos y vacíos críticos en el proceso de importación y nacionalización de las máquinas necesarias para la producción y personalización de libretas de pasaporte, documentos de viaje y etiquetas de visa.

La entidad advierte que aún no se ha determinado quién será el importador responsable del pago de impuestos y tributos aduaneros, ni se ha definido el negocio jurídico que soporte esta importación. Tampoco existe una estimación del valor de las mercancías, los tributos y los costos asociados al agente de aduanas, información indispensable para registrar los recursos presupuestales.

De no resolverse estos puntos antes de la salida de la maquinaria prevista para el 8 de diciembre, podría verse comprometido el cumplimiento del Convenio de Cooperación Internacional No. 010 de 2025. Además, la Imprenta Nacional enfrentaría la aplicación de una Garantía de Primer Requerimiento por 6.375.000 euros.

La Contraloría enfatizó que las falencias deben corregirse de manera urgente y aseguró que continuará con el seguimiento preventivo para evitar afectaciones al servicio y eventuales implicaciones financieras, contractuales y sociales.

