CANAL RCN
Colombia

Fiscalía solicita audiencia contra el exministro Leyva por presuntas irregularidades en licitación de pasaportes

El Tribunal Superior será el encargado de fijar la fecha de la audiencia, en la que Leyva deberá responder formalmente a los señalamientos de la Fiscalía.

Foto: @AlvaroLeyva/X

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
03:16 p. m.
Noticias RCN conoció que la Fiscalía General de la Nación radicó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá la solicitud para realizar audiencia de imputación contra el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán.

Fiscalía solicita audiencia contra el exministro Álvaro Leyva

El exjefe de cartera es investigado por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.

Según el ente acusador, Leyva habría sido responsable de emitir varios actos administrativos presuntamente contrarios a la ley durante el proceso de licitación pública.

El objetivo era contratar el suministro, personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte, así como la impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica.

La Fiscalía indicó que las decisiones tomadas por el entonces ministro habrían alterado el curso regular del proceso contractual, lo que motivó la apertura de la investigación penal.

Además, aclaró que la imputación busca determinar su responsabilidad en la presunta expedición irregular de dichos actos administrativos.

El Tribunal Superior será el encargado de fijar la fecha de la audiencia, en la que Leyva deberá responder formalmente a los señalamientos de la Fiscalía.

Las investigaciones contra Álvaro Leyva

Cabe mencionar que hace unos meses, la Comisión de Acusaciones de la Cámara también abrió una investigación por presunta falsedad ideológica en documento público.

La indagación surgió de una resolución mediante la cual Leyva amplió su estadía en París más allá del tiempo autorizado, actuación que ahora es examinada como posible irregularidad.

Este nuevo proceso se suma al expediente disciplinario que ya enfrentaba por las cartas en las que lanzó señalamientos directos al presidente Gustavo Petro.

Según la Comisión, Leyva ya había rendido versión y ratificado sus afirmaciones, insumos que ahora también alimentan la investigación penal asignada al representante Rodrigo Tovar.

