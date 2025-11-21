CANAL RCN
Colombia

Comisión de acusación abrió investigación contra Petro por manejo de los pasaportes en su Gobierno

La denuncia fue realizada por el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Presidente Petro.
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
07:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Frente a la denuncia presentada por el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella por el manejo de los pasaportes en el “Gobierno del Cambio”, la Comisión de acusación abrió una investigación preliminar contra el presidente Gustavo Petro, que ordenó en junio que el contrato con la firma Thomas Greg & Sons no fuera renovado.

El mandatario sugirió que la licitación que estaba llevando la Cancillería era fraudulenta y, en su lugar, propuso que la Imprenta Nacional expidiera los pasaportes, bajo asesoría de la Casa de la Moneda de Portugal.

El auto de trámite resuelve que debe abrirse “la INVESTIGACIÓN PREVIA dentro del expediente No. 7011, instaurado por ABELARDO DE LA ESPRIELLA contra el Presidente de la República GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, por el presunto delito de abuso de función pública en calidad de determinador, conforme al artículo 424 de la Ley 600 de 2000”.

Noticia en desarrollo…

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¡Volvió a temblar ampliamente en Colombia hoy 21 de noviembre de 2025! Se sintió en esas zonas

Animales

Banda maltrató ranas peligrosas para sacarles el veneno y venderlo: ingresos eran millonarios

Secuestro en Colombia

Este es el joven que fue secuestrado junto al hijo de Giovanny Ayala: vea su última publicación

Otras Noticias

Estados Unidos

EE. UU. enciende alarmas: advierten riesgo para aviones civiles por actividad militar en Venezuela

Según la agencia, el ambiente de seguridad se ha deteriorado al punto de representar una posible amenaza.

Artistas

"Esperando para presentárselo": ¿Juliana Calderón confirmó su relación con Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano?

Juliana Calderón habría entregado una controversial respuesta en redes sociales. Estos son los detalles.

Richard Ríos

Richard Ríos marcó por primera vez con Benfica y le dio la clasificación al equipo

Automovilismo

Este es el Tesla más económico que llegó a Colombia: vale menos que en otros países

Salud mental

Relación tóxica: señales, impacto emocional y cómo salir del ciclo, según Naty Romero