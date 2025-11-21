Comisión de acusación abrió investigación contra Petro por manejo de los pasaportes en su Gobierno

Frente a la denuncia presentada por el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella por el manejo de los pasaportes en el “Gobierno del Cambio”, la Comisión de acusación abrió una investigación preliminar contra el presidente Gustavo Petro, que ordenó en junio que el contrato con la firma Thomas Greg & Sons no fuera renovado.

El mandatario sugirió que la licitación que estaba llevando la Cancillería era fraudulenta y, en su lugar, propuso que la Imprenta Nacional expidiera los pasaportes, bajo asesoría de la Casa de la Moneda de Portugal.

El auto de trámite resuelve que debe abrirse “la INVESTIGACIÓN PREVIA dentro del expediente No. 7011, instaurado por ABELARDO DE LA ESPRIELLA contra el Presidente de la República GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, por el presunto delito de abuso de función pública en calidad de determinador, conforme al artículo 424 de la Ley 600 de 2000”.

Noticia en desarrollo…