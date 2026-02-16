CANAL RCN
Colombia Video

Anuncian investigación exhaustiva de los decretos para recaudar recursos en emergencia invernal

La Contraloría identificó $2,6 billones disponibles en Fondo de Gestión de Riesgo ante emergencia invernal.

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
11:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Contraloría identificó recursos disponibles por $2,6 billones en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo a Desastres para atender la emergencia invernal que afecta a casi 20 departamentos del país, principalmente a Córdoba.

Las implicaciones de la cuarta emergencia económica decretada por el gobierno Petro
RELACIONADO

Las implicaciones de la cuarta emergencia económica decretada por el gobierno Petro

De acuerdo con Luis Fernando Mejía Gómez, contralor delegado para el sector de infraestructura, la existencia de estos recursos se produce luego de que el Gobierno Nacional declarara la emergencia económica para atender la crisis, estimando necesidades cercanas a los $8 billones.

Se debe revisar primero qué de esos recursos ya están con compromiso vigente y además con obligación vigente, porque por supuesto esos recursos deberán ser descontados de esta cifra.

Pese a la declaratoria, Gobierno tiene más de un billón de pesos para atender la emergencia invernal: Contraloría
RELACIONADO

Pese a la declaratoria, Gobierno tiene más de un billón de pesos para atender la emergencia invernal: Contraloría

¿Qué va a pasar con los $2,6 billones que tiene el Gobierno Nacional para la ola invernal?

El funcionario detalló que el trabajo intersectorial realizado con la delegada de Economía y Finanzas, la Dian y la delegada de Participación Ciudadana permitió identificar estos recursos, aunque aclaró que se requiere:

Hacer los ajustes contractuales y a órdenes de prestación de servicios y demás elementos contractuales para que puedan ser eventualmente utilizados en la atención de la emergencia.

Ante la brecha entre los recursos identificados y las necesidades estimadas, el Gobierno Nacional "deberá identificar otras fuentes de recursos", señaló Mejía.

"Podrían venir medidas cautelares": nueva presidenta de la Corte advierte decisiones sobre emergencia invernal
RELACIONADO

"Podrían venir medidas cautelares": nueva presidenta de la Corte advierte decisiones sobre emergencia invernal

Investigación exhaustiva de los recursos y decretos de la emergencia económica

Luis Fernando Mejía confirmó que la Contraloría realizará "una revisión exhaustiva junto con la delegada de Economía y Finanzas, con la Dian, a todo lo que tiene que ver con los decretos que se expidan para recaudo de recursos dirigidos a esta emergencia".

La Contraloría dirigió un oficio al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo a Desastres solicitando la remisión del plan de acción específico diseñado para atender la emergencia.

La respuesta debe entregarse a más tardar este miércoles (18 de febrero), momento en que iniciará el seguimiento detallado de la utilización de recursos.

Además de Córdoba, la Contraloría mantendrá vigilancia especial sobre La Guajira, Antioquia, Magdalena, Chocó y Sucre.

El contralor delegado aseguró que será "un seguimiento intersectorial, como nos lo ha solicitado el señor contralor general, donde habrá todas las capacidades de la Contraloría General de República enfocadas en el seguimiento riguroso de la utilización de recursos para la superación de la emergencia".

Gobierno Nacional anunció nuevo impuesto al patrimonio empresarial para atender emergencia en Córdoba
RELACIONADO

Gobierno Nacional anunció nuevo impuesto al patrimonio empresarial para atender emergencia en Córdoba

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lluvias En Colombia

Emergencia humanitaria en San Vicente de Chucurí: más de 500 familias campesinas aisladas

Bogotá

Extinción de dominio para propiedades que eran de los paramilitares en exclusiva zona de Bogotá

Elecciones en Colombia

Exsecuestrados de las Farc buscan consolidar representación política este 8 de marzo

Otras Noticias

Finanzas personales

Bancos que prestan para comprar carro: ¿dónde es más barato financiarlo?

Listado de bancos que prestan para comprar carro: ¿cuáles son los más favorables?

Nasa

Asteroide 2024 YR4 y sus posibilidades de impactar contra la Tierra, según la NASA

Pese a que las probabilidades de impacto son bajas, la NASA alertó sobre los protocolos que se deben seguir ante estos casos de emergencia.

Viral

Westcol y Luisa Castro hacen oficial su romance con sentidas fotos en redes sociales

Boyacá Chicó

¡Otro técnico que pierde su cargo en la Liga BetPlay! La fecha 7 dejó la cuarta salida del torneo

EPS

“La EPS se encargó de matarme a mi hijo”: madre de Kevin, el niño con hemofilia que murió esperando medicinas