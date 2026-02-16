Anuncian investigación exhaustiva de los decretos para recaudar recursos en emergencia invernal

La Contraloría identificó recursos disponibles por $2,6 billones en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo a Desastres para atender la emergencia invernal que afecta a casi 20 departamentos del país, principalmente a Córdoba.

De acuerdo con Luis Fernando Mejía Gómez, contralor delegado para el sector de infraestructura, la existencia de estos recursos se produce luego de que el Gobierno Nacional declarara la emergencia económica para atender la crisis, estimando necesidades cercanas a los $8 billones.

Se debe revisar primero qué de esos recursos ya están con compromiso vigente y además con obligación vigente, porque por supuesto esos recursos deberán ser descontados de esta cifra.

¿Qué va a pasar con los $2,6 billones que tiene el Gobierno Nacional para la ola invernal?

El funcionario detalló que el trabajo intersectorial realizado con la delegada de Economía y Finanzas, la Dian y la delegada de Participación Ciudadana permitió identificar estos recursos, aunque aclaró que se requiere:

Hacer los ajustes contractuales y a órdenes de prestación de servicios y demás elementos contractuales para que puedan ser eventualmente utilizados en la atención de la emergencia.

Ante la brecha entre los recursos identificados y las necesidades estimadas, el Gobierno Nacional "deberá identificar otras fuentes de recursos", señaló Mejía.

Investigación exhaustiva de los recursos y decretos de la emergencia económica

Luis Fernando Mejía confirmó que la Contraloría realizará "una revisión exhaustiva junto con la delegada de Economía y Finanzas, con la Dian, a todo lo que tiene que ver con los decretos que se expidan para recaudo de recursos dirigidos a esta emergencia".

La Contraloría dirigió un oficio al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo a Desastres solicitando la remisión del plan de acción específico diseñado para atender la emergencia.

La respuesta debe entregarse a más tardar este miércoles (18 de febrero), momento en que iniciará el seguimiento detallado de la utilización de recursos.

Además de Córdoba, la Contraloría mantendrá vigilancia especial sobre La Guajira, Antioquia, Magdalena, Chocó y Sucre.

El contralor delegado aseguró que será "un seguimiento intersectorial, como nos lo ha solicitado el señor contralor general, donde habrá todas las capacidades de la Contraloría General de República enfocadas en el seguimiento riguroso de la utilización de recursos para la superación de la emergencia".