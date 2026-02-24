Hombre denunció años de violentas agresiones de su expareja en Cauca: reveló todos los videos

Un caso de violencia se conoció en el departamento del Cauca. La denuncia la hace Camilo Andrés Rodríguez, quien asegura que desde 2023 ha sido víctima de agresiones constantes por parte de su expareja.

El joven sostiene que los hechos no solo han afectado su integridad física y emocional, sino que también le han costado su empleo en tres ocasiones.

Según su relato, los episodios de confrontación se han presentado incluso en sus lugares de trabajo, situación que habría impactado directamente su estabilidad laboral.

Hombre denunció años de violentas agresiones de su expareja en Cauca

De acuerdo con Camilo Andrés Rodríguez, las agresiones comenzaron después de que ambos montaran un negocio que no prosperó.

Nosotros montamos un negocio, el cual falló y el cual ha sacado excusas y me ha agredido.

Desde entonces, asegura que el asedio ha sido constante. Señala que en distintos escenarios, incluidos sus sitios de trabajo, se han presentado escenas de confrontación que quedaron registradas en video.

Según su denuncia, estos episodios derivaron en la pérdida de tres empleos. Afirma que el temor se ha vuelto parte de su cotidianidad:

La verdad yo no puedo andar tranquilo en la calle, a mí me acosa que ella en cualquier lugar donde yo estoy me va a hacer escándalo.

Hombre interpuso denuncias, una caución e incluso tiene medidas de protección por su expareja

Camilo interpuso denuncias por lesiones personales, incuria y calumnia. Indicó que la mujer recibió una caución y que existen medidas de protección a su favor.

Sin embargo, sostiene que, pese a estas decisiones, las agresiones continúan y que no se siente protegido.

Actualmente, señala que el impacto emocional ha sido importante:

En este momento me encuentro en medicina legal, tengo una cita de psicología porque me siento trastornado

Decidió hablar para limpiar su nombre y exponer la realidad del caso

El joven acudió a Noticias RCN como una medida que describe como desesperada, con el objetivo de limpiar su buen nombre y demostrar con pruebas que, según afirma, él es la víctima en esta situación.

Camilo Andrés Rodríguez pide una protección eficaz que detenga las agresiones que denuncia y que le permita retomar su vida sin miedo y sin estigmatización.