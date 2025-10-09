CANAL RCN
Colombia

Ministerio de Hacienda emitió concepto no favorable a proyecto que busca reformar el Icetex

Catherine Juvinao, quien está liderando el proyecto, le hizo un llamado al Gobierno.

Reforma al Icetex.
Reforma al Icetex. Foto: Cathy Juvinao.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
06:25 p. m.
La representante Catherine Juvinao está impulsando un proyecto con el que se busca reformar al Instituto Colombiano de Crédito Educativo (Icetex). La iniciativa se encuentra en su segundo debate en la plenaria de la Cámara.

El proyecto pretende transformar al Icetex, con el fin de que sea mejor la administración de los créditos, cuente con mejor sostenibilidad y pueda favorecer a los estudiantes en mayor medida.

¿Qué propone el proyecto?

“Sin reforma al Icetex, no hay futuro para miles de jóvenes que quieren estudiar. El Congreso debate una propuesta multipartidista que busca transformar la entidad y responder al clamor de miles de familias”, sostuvo la parlamentaria.

Uno de los puntos importantes, por ejemplo, es que la entidad tendrá un rubro especial en el presupuesto del Ministerio de Hacienda, con el que habrá subsidios para el sostenimiento, tasa de interés y condonaciones a usuarios con créditos.

Además, pretende crear un mecanismo de compensación que ayude a mejorar las condiciones de los créditos educativos reembolsables a estudiantes que no tengan subsidio de tasa.

Proyecto avanza en el Congreso

Pues bien, el Ministerio de Hacienda emitió concepto no favorable al asegurar que hay riesgos de inconstitucionalidad y que, tanto el Icetex como el presupuesto del país, tendrían afectaciones.

Juvinao le hizo un llamado al Gobierno porque, según expuso, los ministerios de Hacienda y Educación no han querido asistir a las mesas técnicas para analizar el proyecto.

En entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, la congresista afirmó que la iniciativa debe salir adelante. Sostuvo que a los jóvenes no se les ha cumplido con las promesas.

“Cómo el Estado colombiano y el primer gobierno de izquierda le puede decir a los jóvenes: tras de que no te doy un cupo en la pública, ahora el crédito que te debo dar te lo voy a cobrar a tasas peores que las del sector financiero”, sostuvo.

