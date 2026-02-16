Bancos que prestan para comprar carro: ¿dónde es más barato financiarlo?

Pese a los problemas de movilidad, los altos costos de mantenimiento y las constantes obras viales, comprar carro en Colombia sigue siendo una meta prioritaria para miles de personas.

Para hacerlo posible, muchos ciudadanos recurren a créditos bancarios, una alternativa que permite financiar el vehículo en plazos amplios y con diferentes esquemas de tasas.

Sin embargo, no todas las entidades ofrecen las mismas condiciones, por lo que comparar opciones resulta clave antes de endeudarse.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera, cerca de 12 de los 30 bancos que operan en el país cuentan con líneas específicas para la compra de vehículo.

Con corte al 30 de enero, las tasas de interés efectivas anuales para este tipo de crédito se ubicaron entre 14,7 % y 22,8 %, dependiendo del plazo y de la entidad financiera.

En la mayoría de los casos, los créditos para carro se otorgan a plazos que van desde tres hasta siete años, siendo los seis años (72 meses) el periodo más solicitado por los clientes, según reportes del sector bancario.

Bancos que prestan para comprar carro con tasas más bajas

Para créditos con plazos entre tres y cinco años, las tasas más competitivas del mercado las ofrecen Banco Santander, Bancolombia y Banco de Occidente, con intereses efectivos anuales de 14,7 %, 15,2 % y 16,1 %, respectivamente.

Banco Santander explicó que todas sus tasas son fijas y que, aunque inicialmente se presentan en términos nominales mensuales, alrededor de 1,1 %, una vez se formaliza el crédito se informa al cliente tanto la tasa nominal como la efectiva anual.

Su plazo promedio es de 72 meses, y la entidad destacó un buen desempeño de esta línea durante 2025 y el inicio de 2026.

Bancolombia, por su parte, se consolida como la segunda opción con tasas más bajas para este rango de plazo. Desde su filial de financiamiento, Sufi, el banco indicó que ofrece tasas nominales cercanas a 1,35 % para vehículos a gasolina.

Según la entidad, cerca del 85 % de los clientes elige plazos de seis años. En 2025, desembolsaron aproximadamente $2,8 billones en créditos para más de 40.000 personas y proyectan un crecimiento del 10,4 % para 2026.

En el caso del Banco de Occidente, la financiación se canaliza a través de su marca especializada Occiauto. La entidad destacó su enfoque en una oferta flexible y en el impulso a vehículos híbridos y eléctricos. Su tasa mensual vencida ronda el 1,27 %, con un plazo promedio de 68 meses.

Bancos con créditos para carro a largo plazo y costos más altos

Cuando el crédito se solicita a plazos entre cinco y siete años, las tasas más bajas corresponden a Davivienda, Banco Caja Social y nuevamente Banco de Occidente, con intereses que oscilan entre 16 % y 16,9 %.

En contraste, las tasas más altas para este mismo plazo las registran GM Financial Colombia (22,2 %), Bancoomeva (21,9 %) y BBVA (20,7 %).

Aunque BBVA figura entre las entidades con mayores tasas según la Superfinanciera, el banco aclaró que actualmente maneja tasas efectivas anuales desde 16,42 % y nominales cercanas a 1,28 %.

Además, indicó que el 80 % de sus créditos para vehículo particular se concentran en plazos entre 60 y 84 meses. En 2025, la entidad financió 8.700 vehículos y desembolsó cerca de $881.000 millones, con una proyección de crecimiento del 11 % para 2026.

De esta manera, no existe un banco “mejor” para todos los casos, sino opciones más favorables según el plazo, el perfil del cliente y el tipo de vehículo.