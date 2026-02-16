CANAL RCN
Colombia Video

Emergencia humanitaria en San Vicente de Chucurí: más de 500 familias campesinas aisladas

Las precipitaciones recientes derrumbaron los puentes artesanales de madera que fueron hechos por la comunidad.

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
10:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

San Vicente de Chucurí, municipio de Santander, enfrenta una emergencia humanitaria que mantiene incomunicadas a más de 500 familias campesinas en cerca de 20 veredas.

Pese a la declaratoria, Gobierno tiene más de un billón de pesos para atender la emergencia invernal: Contraloría
RELACIONADO

Pese a la declaratoria, Gobierno tiene más de un billón de pesos para atender la emergencia invernal: Contraloría

Los derrumbes provocados por las intensas lluvias de los últimos días han agudizado una crisis que evidencia el abandono estatal que arrastra la región desde hace más de un año.

Puentes improvisados que colapsaron con las lluvias

La situación crítica se remonta a hace 15 meses, cuando una avalancha de la quebrada Las Cruces destruyó las vías rurales del municipio.

Inundaciones en Córdoba podrían generar la pérdida de 6.400 empleos, según Fenalco
RELACIONADO

Inundaciones en Córdoba podrían generar la pérdida de 6.400 empleos, según Fenalco

Ante la falta de respuesta de las autoridades departamentales y nacionales, la comunidad campesina construyó puentes artesanales de madera para mantener la movilidad entre las veredas.

Sin embargo, las precipitaciones recientes derrumbaron estas estructuras improvisadas. “La comunidad salió e hizo este puente provisional de madera, pero desafortunadamente no para la lluvia”, señalaron fuentes locales, reflejando la precariedad de las soluciones ante la ausencia de obras de mitigación.

La emergencia por lluvias sigue azotando al país: otras zonas ya han reactivado su economía
RELACIONADO

La emergencia por lluvias sigue azotando al país: otras zonas ya han reactivado su economía

Crisis regional y llamado urgente a las autoridades

Las autoridades municipales reiteraron la necesidad de atención inmediata, subrayando que las afectaciones de la avalancha inicial nunca fueron atendidas de manera adecuada.

La emergencia en San Vicente de Chucurí se suma a la alerta en Rionegro, donde un movimiento en masa amenaza con deslizamientos cerca de varias viviendas. En total, 18 municipios de Santander han declarado calamidad pública para agilizar recursos y acciones frente a la temporada invernal.

Impresionantes videos del desbordamiento de dos quebradas por intensas lluvias en Antioquia
RELACIONADO

Impresionantes videos del desbordamiento de dos quebradas por intensas lluvias en Antioquia

Las familias campesinas aisladas enfrentan dificultades para acceder a alimentos, servicios médicos y productos básicos, mientras esperan una respuesta efectiva de las autoridades.

La situación refleja la vulnerabilidad de las comunidades rurales en zonas de difícil acceso y la urgencia de implementar planes de gestión de riesgo con infraestructura permanente, en lugar de soluciones provisionales que colapsan cada vez que llegan las lluvias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Extinción de dominio para propiedades que eran de los paramilitares en exclusiva zona de Bogotá

Elecciones en Colombia

Exsecuestrados de las Farc buscan consolidar representación política este 8 de marzo

Animales

Campesino rescató a una cría de venado que había quedado sola tras ataque de perros

Otras Noticias

Nasa

Asteroide 2024 YR4 y sus posibilidades de impactar contra la Tierra, según la NASA

Pese a que las probabilidades de impacto son bajas, la NASA alertó sobre los protocolos que se deben seguir ante estos casos de emergencia.

Dane

PIB de Colombia creció 2,6% durante el 2025

Las actividades que más contribuyeron al crecimiento anual del PIB fueron aquellas relacionadas con seguridad, administración pública, educación y salud.

Viral

Westcol y Luisa Castro hacen oficial su romance con sentidas fotos en redes sociales

Boyacá Chicó

¡Otro técnico que pierde su cargo en la Liga BetPlay! La fecha 7 dejó la cuarta salida del torneo

EPS

“La EPS se encargó de matarme a mi hijo”: madre de Kevin, el niño con hemofilia que murió esperando medicinas