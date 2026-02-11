Gobierno Nacional anunció nuevo impuesto al patrimonio empresarial para atender emergencia en Córdoba

El gobierno del presidente Gustavo Petro anunció la intención de decretar una nueva emergencia económica para atender la crisis generada por las inundaciones en Córdoba.

RELACIONADO Petro solicita a la Corte levantar suspensión de decreto de Emergencia Económica

Se trataría de la implementación de un nuevo impuesto al patrimonio empresarial que busca recaudar $8 billones.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, aproximadamente 15.000 empresas en Colombia tendrían que pagar este tributo.

Esto es lo que tendrían que pagar las empresas al decretarse nueva emergencia económica

El impuesto se aplicaría con una estructura progresiva: las compañías con patrimonios superiores a 10.474 millones de pesos pagarían una tarifa del 0.6%, equivalente a unos 62 millones de pesos.

Por su parte, las empresas con patrimonios que superen los 31.424 millones de pesos enfrentarían un gravamen del 1.2%, lo que representa un pago superior a los 377 millones de pesos. Así lo indicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila:

Hemos estructurado un mecanismo de financiación y un mecanismo de salida frente a las demandas de recursos que están planteados en este momento y esperamos que la Corte sea coherente.

RELACIONADO Gobernador de Córdoba le habló claro al presidente Petro sobre el impuesto a los licores

La reacción a la nueva emergencia económica que buscar recaudar $8 billones

La medida ha generado reacciones críticas en el sector empresarial colombiano.

"El gobierno está desaforado por tratar de manejar más plata, por tratar de quitarle plata a los ciudadanos, por tratar de quitarle plata a las empresas colombianas, y la verdad ya le quedan 5 o 6 meses", expresó Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien además cuestionó: "¿Cuánta plata se ha perdido en la UNGRD? Es justamente la unidad que tiene que atender estos temas".

María Elena Ospina, presidente de Acopi, señaló que el contexto actual hace particularmente difícil asumir nuevos impuestos:

Aparte de todos los impuestos que tiene hoy la empresa en el país, con todo lo que sabemos, reforma laboral, salario mínimo, etc., ahorita otro impuesto al patrimonio es muy complicado.

La declaratoria de emergencia económica requiere aprobación de la Corte Constitucional, instancia que deberá evaluar la procedencia legal de esta medida extraordinaria y del nuevo gravamen patrimonial propuesto por el ejecutivo para atender la emergencia invernal en el departamento de Córdoba.