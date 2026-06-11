Contraloría le pone la lupa a la falla técnica ocurrida en el aeropuerto El Dorado

La Contraloría le solicitó a la Aeronáutica Civil un informe detallado sobre la falla técnica ocurrida el pasado 4 de noviembre en los sistemas de visualización de radar en el aeropuerto El Dorado.

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Esta anomalía provocó que varios vuelos tuvieran que ser aplazados y cancelados, generando un caos que se extendió por al menos una hora y media. La falla comenzó a las 12:40 p.m. y pudo ser resuelta a las 3:00 p.m.

¿Cuánto tiempo duró la falla?

Con corte a las 4:00 p.m., una hora después de la solución, hubo casi 40 vuelos cancelados y otros 80 que experimentaron retrasos.

La Aeronáutica Civil dio a conocer la superación de la falla: “Se activaron de manera inmediata los protocolos operacionales y técnicos previstos para este tipo de contingencias, con el propósito de garantizar en todo momento la seguridad de las operaciones aéreas”.

Tras esto, hubo un equipo especializado de controladores aéreos, los cuales se encargaron de restablecer y cargar los planes de vuelo que se vieron perjudicados. Para ese momento, la situación estaba bajo condiciones de normalidad.

Contraloría solicitó informe

Igualmente, el Control de Tránsito Aéreo y los equipos técnicos llevaron a cabo el monitoreo de las operaciones. A través de redes sociales, los usuarios mostraron su inconformidad por las largas esperas estando en el aeropuerto con todo listo para viajar.

Cabe mencionar que no solamente hubo complicaciones en El Dorado, sino también en el aeropuerto José María Córdova en Rionegro, Antioquia. La Aerocivil también informó que la situación se pudo controlar después de levantar la medida de separación ampliada entre aeronaves.

“La seguridad operacional continúa siendo la prioridad de la Aeronáutica Civil en cada una de las acciones adelantadas para garantizar la continuidad y normalización del servicio aéreo”, concluyó la entidad.