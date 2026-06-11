Menor hallada sin vida en una alcantarilla habría sido abusada por meses: esto descubrió Medicina Legal

El caso de Ana Lucía, la niña de nueve años cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, tiene nuevos elementos que agravan el panorama judicial del hombre señalado de cometer el crimen.

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La Fiscalía amplió la imputación en su contra después de que Medicina Legal identificara evidencias que indicarían que la pequeña habría sido víctima de agresiones sexuales no solamente el día de su muerte, sino también durante los meses anteriores.

Este hallazgo llevó al ente acusador a atribuirle un nuevo delito al procesado.

¿Qué encontró Medicina Legal sobre la niña?

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía explicó que los resultados de los análisis forenses permitieron establecer indicios de posibles abusos sexuales reiterados.

“La menor venía siendo abusada sexualmente, como con anterioridad a los hechos que le quitaron su vida”, señaló una fiscal durante la audiencia.

Según la imputación, el hombre habría aprovechado que Ana Lucía era menor de 14 años y que existía una relación de cercanía y confianza entre ambos, debido a que convivían en el mismo entorno familiar.

La Fiscalía sostuvo que esa convivencia y el vínculo de familiaridad habrían sido factores que facilitaron las presuntas agresiones.

Así habría ocurrido la desaparición y muerte de Ana Lucía

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, los hechos ocurrieron el 14 de septiembre, después de una discusión entre el señalado y su compañera sentimental, quien era hermana de la niña.

En medio de esa situación, Ana Lucía habría salido de la vivienda en busca de ayuda. Sin embargo, el hombre presuntamente la siguió y posteriormente la convenció de subir a su motocicleta.

La investigación indica que luego la trasladó hasta un inmueble ubicado en la localidad de Fontibón.

Al día siguiente, el cuerpo de la menor fue encontrado en un canal de aguas lluvias en Ciudad Bolívar. El hallazgo dio inicio a las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte y establecer quiénes estarían involucrados.

¿De qué delitos deberá responder el procesado?

Con la nueva imputación, el hombre señalado deberá responder por feminicidio agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

La investigación continúa para esclarecer todos los hechos relacionados con la muerte de Ana Lucía y determinar la responsabilidad del procesado. Las conductas atribuidas por la Fiscalía deberán ser examinadas dentro del proceso judicial.