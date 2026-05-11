Gobierno invertirá millonaria suma para modernizar aeropuertos del país

A través de un comunicado, el Gobierno Nacional anunció un plan de inversión por 300 millones de dólares para actualizar la infraestructura tecnológica aeronáutica del país.

Aeropuertos del país recibirán inversión del Gobierno

De acuerdo con un boletín del Ministerio de Transporte, los recursos provendrían de un crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), cuya formalización estaría prevista para las próximas semanas. La iniciativa hace parte de un programa de modernización para el periodo 2026-2030 que contempla intervenciones en 67 estaciones aeronáuticas.

“El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, avanza en los trámites necesarios para formalizar un crédito con la CAF por 300 millones de dólares (un billón de pesos), destinado a modernizar la infraestructura tecnológica aeronáutica y fortalecer la seguridad aérea del país”, indica el documento.

El proyecto buscaría atender el rezago tecnológico que enfrenta el sistema aeronáutico colombiano, especialmente por la antigüedad de algunos equipos y las alertas relacionadas con su mantenimiento preventivo.

¿En qué se invertirán los recursos?

Según la información entregada por la cartera, uno de los principales componentes del proyecto será la actualización de los centros de control y las salas de radar de Bogotá, Barranquilla, Rionegro, Cali, Villavicencio y San Andrés, con una inversión de 300.000 millones de pesos.

Adicionalmente, se destinarían 350.000 millones de pesos a la intervención de 12 sistemas de radar y otros 22.000 millones a la adquisición de 15 sistemas de vigilancia que permitirán conocer la posición de las aeronaves.

El plan también contempla 42.000 millones de pesos para renovar las radioayudas que orientan a los aviones durante sus recorridos, así como 100.000 millones para ampliar y actualizar las comunicaciones aeronáuticas en diferentes regiones del territorio nacional.

La falla en el centro de control de Bogotá

El anuncio de la inversión se conoce un día después de la contingencia técnica registrada en el Centro de Control de Bogotá, cuando una falla afectó temporalmente sus pantallas.

Frente a este episodio, la Aeronáutica Civil informó que el sistema ya opera con normalidad y permanece bajo monitoreo técnico. Durante la emergencia se activaron los protocolos de seguridad y se restringieron temporalmente los despegues y aterrizajes para proteger a pasajeros y tripulaciones.

La situación dejó un balance de 79 vuelos cancelados y otros 97 con demoras, de acuerdo con el comunicado oficial.