Conmoción por asesinato de un joven que sacó a su mascota en Soacha: lo atacaron con un machete

Un brutal ataque con machete ocurrido el sábado 31 de octubre en un conjunto residencial de Soacha cobró la vida de Marlon Bonilla, un joven de 21 años, quien falleció en la unidad de cuidados intensivos cinco días después.

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El ataque ocurrió cuando un vecino acompañado de una mujer armada con cuchillo agredió a la víctima por motivos que no se han esclarecido.

Agresor quedó con casa por cárcel

Las cámaras grabaron al detalle el accionar de este hombre. Bonilla estaba sacando a su mascota y resultó siendo víctima. Recibió seis ataques con machete.

Si bien los presentes ayudaron a socorrerlo, el hombre no cesó su accionar y volvió a atacar, a tal punto que lo terminó atacando en 15 oportunidades.

La policía arribó minutos después y capturó a este delincuente. Mientras Bonilla permanecía en estado crítico en la UCI, las autoridades le otorgaron al agresor una medida de casa por cárcel, decisión que ha generado indignación.

El joven tuvo un trauma cráneo-encefálico y heridas profundas a la altura del cuello que le provocaron varios paros cardiorrespiratorios. Los médicos lo mantuvieron en coma inducido hasta que experimentó muerte cerebral.

Los antecedentes del asesino

Un dato clave en la investigación es que el señalado homicida no es habitante del conjunto, aunque sí residía allí. Sumado a ello, se supo que tiene otros procesos en curso, ha sido condenado y tiene alertas rojas internacionales.

La familia de Bonilla ha expresado su temor ante la posibilidad de revictimización, especialmente después de que el agresor, antes de ser capturado, amenazó con terminar con lo que había iniciado.

“Pedimos a la justicia que dé garantía del derecho que le asiste a las víctimas”, manifestó Joao Mesa, el abogado de la familia, quien exigió que se revise la medida de detención domiciliaria considerando la gravedad de los hechos, los antecedentes del agresor y las amenazas.