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Mujer denunció amenazas y agresiones de su expareja, un funcionario de la Fiscalía, en Bogotá

La mujer, de 38 años, asegura que ha presentado más de tres denuncias ante la Fiscalía.

Noticias RCN

Valentina Bernal

noviembre 06 de 2026
10:17 a. m.
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El temor de una mujer de 38 años en Bogotá volvió a poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan algunas víctimas de violencia intrafamiliar para encontrar protección efectiva.

Aunque terminó su relación sentimental hace un año y asegura que ha acudido en repetidas ocasiones ante las autoridades, afirma que su expareja continúa buscándola, amenazándola y ejerciendo presiones sobre ella y sus hijos menores de edad.

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La mujer decidió hacer pública su denuncia porque teme que las agresiones puedan terminar en un desenlace fatal. Según su testimonio, ha presentado más de tres denuncias ante la Fiscalía y existen órdenes de alejamiento contra el señalado.

Prefiero salir ahorita, viva, a denunciar y que me dejen paz a mí y a mis hijos y que responda como padre de familia y no salir, Dios no lo quiera, muerta.

¿Quién es el hombre que la tiene amenazada?

La mujer cuenta que convivió durante diez años con el hombre señalado y que, después de separarse hace aproximadamente doce meses, comenzaron los episodios que hoy denuncia como una amenaza para su integridad.

Según su versión, durante la relación y después de la ruptura habría sufrido diferentes formas de violencia, entre ellas agresiones físicas, psicológicas, verbales y económicas.

Me ha amenazado, ha llegado a golpearme, él estuvo detenido.

Además, sostiene que las intimidaciones no se limitan a ella, sino que también involucran a sus hijos, quienes son menores de edad y tienen en común con el señalado.

La mujer asegura que estaría siendo vigilada

Uno de los aspectos que más preocupa a la denunciante son las presuntas amenazas relacionadas con el seguimiento de sus actividades cotidianas.

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La mujer afirma que su expareja le ha dicho que, aunque fue trasladado, dejaría a otras personas pendientes de sus movimientos y de los de sus hijos.

Él me tiene amenazada y él dice que lo trasladaron. Pero que él deja a su gente vigilándome a ver yo qué estoy haciendo y qué están haciendo mis hijos.

La denunciante también sostiene que el hombre ha sido judicializado en dos oportunidades y que tendría procesos disciplinarios en curso por comportamientos relacionados con estos hechos.

El señalado es funcionario activo de la Fiscalía

Un elemento adicional de esta denuncia es que el hombre señalado por la mujer trabaja actualmente en la Fiscalía General de la Nación.

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