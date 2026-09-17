Tras reunión con líderes indígenas, presidente De la Espriella promete una nueva etapa en su relación con el Estado

El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo en la tarde del jueves, 17 de septiembre, una reunión con los líderes de pueblos indígenas y autoridades tradicionales para “trazar una nueva etapa en la relación entre el Estado y las comunidades”.

Durante el encuentro, el mandatario sostuvo que, en su Gobierno, va a respetarse la consulta previa, pero advirtió que esto no “significa cerrar los ojos frente a los abusos, las distorsiones e irregularidades que puedan crearse en torno a ella”.

Según comentó, los integrantes del Gobierno tienen instrucciones claras de revisar “detalladamente los procedimientos para impedir que intermediarios, funcionarios, empresas o dirigentes puedan convertir la consulta previa en un negocio”.

Participación en proyectos estratégicos y un riguroso control fiscal:

El mandatario indicó que su Gobierno va a revisar de manera exhaustiva 67 convenios de la dirección de asuntos indígenas del Ministerio del Interior, que comprometen 960.000 millones de pesos, de los cuales 672.000 han sido desembolsados, buscando determinar si los recursos fueron debidamente ejecutados, faltan soportes o existen irregularidades para interponer las respectivas denuncias.

Además, indicó que “como presidente de la República”, espera “que los pueblos indígenas participen de las grandes oportunidades que se van a abrir para Colombia en los próximos años”.

“Mi gobierno”, según dijo, “quiere vincularlos, desde ahora mismo, en proyectos estratégicos que pueden traer grandes oportunidades para sus pueblos”, e indicó que no va a permitir que las comunidades indígenas se enteren de un proyecto cuando las decisiones ya hayan sido tomadas.

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Se comprometió a revisar la situación del pueblo Misak y a proteger a los indígenas en las regiones:

“Frente a la situación del pueblo Misak de Guambía”, el presidente dispuso “la revisión jurídica de los actos administrativos de la ANT que agravaron los conflictos territoriales y ordené la presencia de la Fuerza Pública para salvaguardar la vida y proteger a las comunidades frente a las amenazas de grupos armados organizados”.

Insistió en que “ningún compatriota puede quedar abandonado a su suerte frente a una estructura terrorista que pretenda ejercer el control del territorio en el que habita, amenazar a sus autoridades, reclutar a sus niños o imponer reglas de terror” y que estas estructuras no pueden hablar en nombre de las comunidades indígenas, a las que prometió respaldar junto a la Fuerza Pública.

“Que la extraordinaria diversidad de nuestra Patria nunca sea una razón para dividirnos, sino una fuerza que nos una y un motivo para sentirnos profundamente orgullosos de Colombia”, concluyó De la Espriella, en un mensaje compartido a través de su cuenta en la red social X, tras el encuentro.