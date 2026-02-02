Más de 135 mil niños están en vilo: ¿qué hay detrás del millonario déficit del PAE en Santander?

Una grave desigualdad en el giro de recursos del Gobierno Nacional dejó en riesgo la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santander.

El departamento enfrenta un déficit financiero que supera los 160 mil millones de pesos, una situación que ha retrasado los procesos de contratación y que podría afectar directamente a más de 135 mil niños beneficiarios.

Los estudiantes pertenecen a 82 municipios no certificados del departamento, donde el PAE se convierte en un apoyo fundamental para garantizar la alimentación durante la jornada escolar.

¿Qué está pasando con el PAE en Santander?

De acuerdo con las autoridades departamentales, el déficit tiene su origen en los giros que realiza el Gobierno Nacional a las distintas entidades del departamento, entre ellas la Secretaría de Educación, responsable de adelantar la contratación del Programa de Alimentación Escolar y del transporte escolar rural.

La diferencia en los recursos asignados a Santander frente a otros departamentos del país ha generado un desequilibrio financiero que hoy se traduce en retrasos contractuales y en una presión creciente sobre el presupuesto departamental.

La situación es tan crítica que el departamento se ha visto obligado a redireccionar recursos que estaban destinados al arreglo y mantenimiento de vías rurales para cubrir los costos del PAE.

¿Por qué Santander recibe menos recursos que otros departamentos?

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, lanzó un llamado de alerta al Gobierno Nacional y cuestionó la desigualdad en la forma como se distribuyen los recursos para la atención de los niños más vulnerables.

Mientras a un niño vulnerable, campesino de Santander el Gobierno Nacional lo apoya con 200.000 pesos, en otros departamentos lo apoya con 500.000 y en otros con 1.700.000.

Según explicó el gobernador, este desbalance no tiene justificación y ha generado un hueco financiero que hoy obliga al departamento a asumir una carga superior a los 160.000 millones de pesos para garantizar la alimentación escolar.

No veo cuál es la diferencia entre un niño pobre y vulnerable de Santander con uno de otros departamentos, lo que obliga al departamento a gastar más de 160.000 millones en el PAE.

Autoridades en Santander hicieron un llamado al Gobierno Nacional para igualar las tarifas

Funcionarios departamentales señalaron que la escasez de recursos ha complicado de manera significativa la contratación de los servicios de alimentación escolar y del transporte para la población rural.

Asimismo, adicional a poner en riesgo la continuidad del PAE, también podría afectar a las madres encargadas de la preparación en sitio de los alimentos en las instituciones educativas, quienes dependen de estos contratos para el funcionamiento diario del programa y para su sustento.

Ante este panorama, las autoridades de Santander hicieron un llamado urgente y un verdadero S.O.S. al Gobierno Nacional para que se revisen los criterios de asignación y se igualen las tarifas frente a otros departamentos del país.