El aterrador modus operandi de los fleteros que, a pesar de las pruebas, siguen libres por Bogotá

En Bogotá, los integrantes de una peligrosa banda de fleteros quedaron en libertad tras ser capturados en flagrancia. Lo que más preocupa es que no han sido los únicos.

El año pasado, se capturaron a 5.025 presuntos delincuentes por hurto de personas. Sin embargo, el 89% quedó en libertad. Es decir, a solo 528 personas les impusieron medida de aseguramiento.

Las cifras son alarmantes

Varias cámaras de seguridad dejaron al descubierto el accionar de una violenta banda de fleteros que tenía atemorizados a ciudadanos en Barrios Unidos, Fontibón, Engativá y Usaquén.

En lo que va de 2026, estarían involucrados en al menos cuatro hurtos. Una de las secuencias evidenció su forma de delinquir: los presuntos delincuentes persiguen a las víctimas durante varias cuadras.

El temido accionar de la banda contado por un investigador

Cuatro hombres en dos motocicletas llegaron hasta su lugar de residencia, mientras que un carro rojo con los cómplices custodió la escena. En cuestión de segundos, dos de ellos se bajaron, intimidaron y robaron a dos personas que se movilizaban en una camioneta azul. Después, huyeron como si nada.

“Estos hurtos se dividen más o menos en tres etapas: la primera, la marcación del delincuente hacia la víctima. Esto sucede básicamente en las entidades financieras o cajeros automáticos. Una segunda etapa es el seguimiento, que lo hacen en el centro comercial hasta la residencia de la víctima o donde vayan a cometer el hurto; y la tercera etapa es la ejecución, que es donde intimidan a las personas y las lesionan en muchas ocasiones”, explicó el investigador sobre el modus operandi.

El pasado 26 de enero, dos de los integrantes de esta organización fueron capturados en flagrancia. Les incautaron dos armas de fuego y los vehículos que usaban para cometer los robos.

Pese a las pruebas y que uno de ellos tenía anotaciones por fuga de presos y hurto calificado; ambos quedaron en libertad. No importa la hora o el lugar, cometen los crímenes sin ninguna contemplación.

“Hemos observado que quienes cometen estos hurtos son personas jóvenes, que no dudan en causar heridas graves e incluso homicidios, especialmente a quienes retiran altas sumas de dinero”, afirmó el investigador.

Ante este panorama, las autoridades insisten que los ciudadanos pidan acompañamiento policial al momento de retirar dinero. Se cree que esta banda había acumulado más de 300 millones de pesos con los robos.