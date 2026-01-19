Boyacá pide más recursos para el PAE: aumento del salario mínimo afectaría logística del programa

El departamento de Boyacá enfrenta un déficit presupuestal de 12.000 millones de pesos para sostener su Programa de Alimentación Escolar (PAE) tras el aumento del salario mínimo establecido para 2026.

Boyacá pide más recursos para continuar con el Programa de Alimentación Escolar

Por esto, las autoridades departamentales solicitaron recursos adicionales a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar del Gobierno Nacional.

El gobernador Carlos Amaya informó que el incremento salarial, superior al proyectado inicialmente, generó un desequilibrio financiero significativo en el programa.

Los recursos adicionales son necesarios no solo para ajustar los salarios de las manipuladoras de alimentos y ecónomas del PAE, sino también para cubrir las prestaciones sociales, las cesantías y los aportes a la caja de compensación familiar.

La situación representa un desafío considerable para un departamento tradicionalmente destacado por la calidad de su alimentación escolar.

El presupuesto de 2026 se había calculado basándose en los incrementos históricos de años anteriores, pero el nuevo ajuste salarial superó estas proyecciones.

El impacto económico se refleja claramente en el costo por ración.

Anteriormente, se destinaban 1.090 pesos de cada ración del PAE para el pago de las ecónomas. Sin embargo, con el nuevo salario mínimo, algunos municipios del departamento deben ahora destinar hasta 2.500 pesos por ración para cubrir este concepto, lo que representa un incremento de más del 129 %.

La Secretaría de Educación de Boyacá y otras entidades certificadas del departamento atraviesan dificultades para mantener la operatividad del programa alimentario.

Aumento del salario mínimo afectaría logística del PAE en Boyacá

El valor incrementado no solo incluye los salarios directos del personal, sino también los subsidios y otros fondos asociados a las obligaciones laborales.

Las autoridades departamentales mantienen conversaciones con el Gobierno nacional para asegurar que los recursos adicionales lleguen oportunamente y garantizar la continuidad del servicio de alimentación escolar.