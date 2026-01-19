CANAL RCN
Colombia Video

Boyacá pide más recursos para el PAE: aumento del salario mínimo afectaría logística del programa

Según las autoridades del departamento, el incremento salarial eleva costos operativos del programa, afectando el pago a manipuladoras de alimentos y prestaciones sociales.

Noticias RCN

enero 19 de 2026
04:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El departamento de Boyacá enfrenta un déficit presupuestal de 12.000 millones de pesos para sostener su Programa de Alimentación Escolar (PAE) tras el aumento del salario mínimo establecido para 2026.

Crisis del PAE en Antioquia: nueve municipios iniciaron clases sin alimentación escolar
RELACIONADO

Crisis del PAE en Antioquia: nueve municipios iniciaron clases sin alimentación escolar

Boyacá pide más recursos para continuar con el Programa de Alimentación Escolar

Por esto, las autoridades departamentales solicitaron recursos adicionales a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar del Gobierno Nacional.

El gobernador Carlos Amaya informó que el incremento salarial, superior al proyectado inicialmente, generó un desequilibrio financiero significativo en el programa.

Los recursos adicionales son necesarios no solo para ajustar los salarios de las manipuladoras de alimentos y ecónomas del PAE, sino también para cubrir las prestaciones sociales, las cesantías y los aportes a la caja de compensación familiar.

La situación representa un desafío considerable para un departamento tradicionalmente destacado por la calidad de su alimentación escolar.

El presupuesto de 2026 se había calculado basándose en los incrementos históricos de años anteriores, pero el nuevo ajuste salarial superó estas proyecciones.
El impacto económico se refleja claramente en el costo por ración.

Anteriormente, se destinaban 1.090 pesos de cada ración del PAE para el pago de las ecónomas. Sin embargo, con el nuevo salario mínimo, algunos municipios del departamento deben ahora destinar hasta 2.500 pesos por ración para cubrir este concepto, lo que representa un incremento de más del 129 %.

La Secretaría de Educación de Boyacá y otras entidades certificadas del departamento atraviesan dificultades para mantener la operatividad del programa alimentario.

Aumento del salario mínimo afectaría logística del PAE en Boyacá

Asocapitales dice que aumento del 23% en salario mínimo impacta transporte público, PAE y vivienda de interés social
RELACIONADO

Asocapitales dice que aumento del 23% en salario mínimo impacta transporte público, PAE y vivienda de interés social

El valor incrementado no solo incluye los salarios directos del personal, sino también los subsidios y otros fondos asociados a las obligaciones laborales.

Las autoridades departamentales mantienen conversaciones con el Gobierno nacional para asegurar que los recursos adicionales lleguen oportunamente y garantizar la continuidad del servicio de alimentación escolar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Juan Fernando Cristo

Juan Fernando Cristo puso condiciones a la consulta del Pacto Amplio y advirtió que no puede ser solo de izquierda

Bogotá

Esto es todo lo que tiene que saber sobre la ampliación del horario de rumba en Bogotá

Bogotá

Registraduría da luz verde a recolección de firmas para cabildo sobre militarización en Bogotá

Otras Noticias

Conciertos

Artistas confirmados para el concierto en memoria de Yeison Jiménez en El Campín

Cartel oficial del homenaje a Yeison Jiménez: las figuras que cantarán en su memoria en el estadio El Campín

Hernán Torres

Hinchas de Millonarios piden la salida de Hernán Torres: estos son los números del DT

Millonarios cayó en su debut de la Liga BetPlay y los hinchas piden la salida de Hernán Torres.

Superfinanciera

Estos son los mejores CDT para invertir su dinero en este inicio de 2026: tasas por encima del 10%

Donald Trump

Trump dice no estar obligado a encontrar una salida pacífica a la disputa por Groenlandia tras quedarse sin el Nobel

Alimentos

Carnes procesadas en la misma categoría de riesgo que los cigarrillos, según la OMS