¿Quién es Gabriela Muñoz, la influencer señalada por Angie Rodríguez de “manejar a su antojo” la Aerocivil?

Gabriela Muñoz es una joven de 20 años que en las últimas horas se convirtió en el centro de la controversia tras ser señalada públicamente por Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, como una figura de poder dentro de la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

Dentro de la política o la administración pública, en plataformas oficiales como SECOP o el Registro de Renta de Conflictos de Interés, es poco o nada lo que se sabe de ella.

Aunque sí existe un documento con su nombramiento a través de la Resolución 01224 del 30 de mayo de 2025, de la Aeronáutica Civil en el que resuelve:

Nombrar con carácter ordinario a la señora Gabriela Muñoz Olaya, en el empleo de auxiliar 1, código 91, grado 01, ubicada en la Dirección General de la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil.

Los delicados señalamientos contra Gabriela Muñoz

De acuerdo con las declaraciones de Angie Rodríguez, Gabriela Muñoz habría ejercido un control significativo sobre decisiones en la Aerocivil. Fuentes consultadas por Noticias RCN señalan disposiciones administrativas y nombramientos en la entidad.

No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ya en su momento manejó a su antojo la aeronáutica civil.

Rodríguez cuestionó la actuación de Muñoz sugiriendo que ella y otras funcionarias "creen que son las damas y señoras de las entidades".

Gabriela Muñoz y su hermano Santiago Muñoz en el ojo del huracán

Hasta hace pocos meses, Muñoz se desempeñaba como funcionaria de la Aerocivil. Según fuentes consultadas, su papel habría sido mucho más influyente dentro de la entidad y habría llegado a manejar los hilos de algunos nombramientos.

Pese a estos señalamientos, su historial en plataformas estatales es prácticamente inexistente, lo que ha generado interrogantes sobre la transparencia de su vinculación y funciones.

Los cuestionamientos también se extienden a su círculo cercano, particularmente a su hermano Santiago Muñoz, quien según funcionarios de la aeronáutica tenía grandes poderes de decisión.

Adicionalmente, estas fuentes señalan que Gabriela Muñoz habría recomendado o facilitado la vinculación de personas cercanas a ella dentro de la Aerocivil, entre ellos amigos y familiares.

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Gabriela Muñoz se defendió de los señalamientos de Angie Muñoz

Ante las acusaciones, la joven se defendió públicamente a través de redes sociales y en un video dijo:

Los invito a todos que si tienen pruebas de lo que dicen, los lleven a la Fiscalía. Por el contrario, se ven patéticos y demasiado bajos realizando una comparación y un ataque en contra de mí que no tiene fundamento de absolutamente nada.

La cercanía de Gabriela Muñoz con el presidente Gustavo Petro ha quedado documentada en diversas publicaciones en redes sociales, incluyendo fotografías, videos y entrevistas que evidencian su relación con el mandatario.