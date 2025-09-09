Descubren cooperativas que eran la fachada para una red de explotación ilegal de oro

Las investigaciones apuntan que las dos cooperativas eran la fachada para esconder la actividad delictiva. Para darles vida, se contó con una inversión de 17 y 100 millones de pesos respectivamente.

RELACIONADO Una persona muerta dejó derrumbe de una mina de oro artesanal en Tolima

Sin embargo, lo que despertó la atención de las autoridades fueron sus balances financieros. Teniendo en cuenta la actividad comercial que aparentaban realizar, hubo sospechas sobre la gigante cantidad de ingresos que tenían.

La información que delató a la red

Los reportes apuntaban que las cooperativas podían recibir más de 5.800 y 3.200 millones de pesos respectivamente. Con esta inconsistencia, las autoridades investigaron más a fondo.

Las sospechas empezaron a corroborarse al identificar que ambas empresas estaban en la misma sede. Además, tenían revisores fiscales y directivos idénticos.

Al momento de revisar las operaciones, se comprobó que las cooperativas eran una fachada. La verdadera práctica era la venta de oro extraído ilegalmente en Antioquia, Caldas, Chocó y Bolívar.

Las pesquisas no resultaron en eso. Gracias a las grandes sumas de dinero, los responsables adquirieron 35 bienes, correspondientes a locales, vehículos y material acuífero, entre otros.

El valor de todos supera los 12 mil millones de pesos y están ubicados en Medellín, Cañasgordas, Remedios, Vegachí, Santa Fe, Marmato, Tadó y Barranco de Loba. Por medio de un operativo, se les aplicó extinción de dominio.

Minería ilegal en Colombia

A finales de 2024, la Procuraduría dio a conocer un informe en el cual reveló cómo se ha estado presentando la minería ilegal.

Tomando como referencia la última década, se supo que la minería ilegal estaba presente en 29 departamentos, siendo más notoria en Antioquia, Bolívar, Chocó, Santander, Caldas, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Amazonas, Putumayo y Guainía.

Con respecto al oro, el Ministerio Público informó que, de acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la minería del oro de aluvión puede llegar a afectar más de 94 mil hectáreas.