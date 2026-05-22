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Tren interoceánico avanza a etapa de factibilidad: así sería la conexión férrea entre el Caribe y el Pacífico

El proyecto plantea una conexión de 222,3 kilómetros entre el Pacífico y el Caribe con puertos en Juradó y Titumate, además de infraestructura digital y obras adaptadas al territorio del Chocó.

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
03:07 p. m.
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El Gobierno Nacional presentó en Quibdó los resultados de los estudios de prefactibilidad del Corredor Férreo Interoceánico e inició la fase de factibilidad de un proyecto de infraestructura que busca conectar el océano Pacífico con el mar Caribe a través del Chocó.

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La alternativa seleccionada por la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) contempla un corredor férreo de 222,3 kilómetros articulado con dos puertos estratégicos ubicados en Juradó y Titumate. El trazado también conecta municipios como Nuevo Belén de Bajirá, Riosucio, Unguía y Acandí, en Chocó, además de Turbo, en Antioquia.

Según lo presentado por el Gobierno, el proyecto está planteado como una plataforma multimodal orientada a fortalecer la conectividad logística, tecnológica y productiva del país, además de complementar las dinámicas del comercio internacional en la región.

¿Qué contempla el corredor férreo interoceánico entre el Pacífico y el Caribe?

La infraestructura proyectada incluye una línea férrea en trocha estándar preparada para futuras soluciones de electrificación. Los estudios también contemplan 27,9 kilómetros de túneles, 121,5 kilómetros de viaductos y 72,9 kilómetros de vía sobre terreno.

De acuerdo con Mintransporte, las estructuras fueron diseñadas para responder a las condiciones geográficas y ambientales del territorio, especialmente en zonas inundables del río Atrato. El proyecto también incorpora pasos de fauna y medidas para reducir afectaciones sobre ecosistemas estratégicos cercanos al Parque Nacional Natural Los Katíos, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

Además de la infraestructura férrea y portuaria, las próximas etapas de estructuración evaluarán el desarrollo de infraestructura digital asociada, incluyendo redes de fibra óptica para fortalecer las telecomunicaciones y la conectividad en el territorio.

¿Cuántas personas podrían beneficiarse del proyecto en Chocó?

Los estudios estiman que cerca de 258 mil personas podrían beneficiarse directamente de los impactos económicos y sociales asociados al corredor interoceánico.

Durante la fase de prefactibilidad también se identificó la presencia de 19 consejos comunitarios afrodescendientes y 13 resguardos indígenas de los pueblos Katío, Embera y Cuna. El proceso incluyó espacios de diálogo y socialización con comunidades, organizaciones sociales y autoridades territoriales.

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