Tren interoceánico avanza a etapa de factibilidad: así sería la conexión férrea entre el Caribe y el Pacífico

El Gobierno Nacional presentó en Quibdó los resultados de los estudios de prefactibilidad del Corredor Férreo Interoceánico e inició la fase de factibilidad de un proyecto de infraestructura que busca conectar el océano Pacífico con el mar Caribe a través del Chocó.

La alternativa seleccionada por la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) contempla un corredor férreo de 222,3 kilómetros articulado con dos puertos estratégicos ubicados en Juradó y Titumate. El trazado también conecta municipios como Nuevo Belén de Bajirá, Riosucio, Unguía y Acandí, en Chocó, además de Turbo, en Antioquia.

Según lo presentado por el Gobierno, el proyecto está planteado como una plataforma multimodal orientada a fortalecer la conectividad logística, tecnológica y productiva del país, además de complementar las dinámicas del comercio internacional en la región.

¿Qué contempla el corredor férreo interoceánico entre el Pacífico y el Caribe?

La infraestructura proyectada incluye una línea férrea en trocha estándar preparada para futuras soluciones de electrificación. Los estudios también contemplan 27,9 kilómetros de túneles, 121,5 kilómetros de viaductos y 72,9 kilómetros de vía sobre terreno.

De acuerdo con Mintransporte, las estructuras fueron diseñadas para responder a las condiciones geográficas y ambientales del territorio, especialmente en zonas inundables del río Atrato. El proyecto también incorpora pasos de fauna y medidas para reducir afectaciones sobre ecosistemas estratégicos cercanos al Parque Nacional Natural Los Katíos, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

Además de la infraestructura férrea y portuaria, las próximas etapas de estructuración evaluarán el desarrollo de infraestructura digital asociada, incluyendo redes de fibra óptica para fortalecer las telecomunicaciones y la conectividad en el territorio.

¿Cuántas personas podrían beneficiarse del proyecto en Chocó?

Los estudios estiman que cerca de 258 mil personas podrían beneficiarse directamente de los impactos económicos y sociales asociados al corredor interoceánico.

Durante la fase de prefactibilidad también se identificó la presencia de 19 consejos comunitarios afrodescendientes y 13 resguardos indígenas de los pueblos Katío, Embera y Cuna. El proceso incluyó espacios de diálogo y socialización con comunidades, organizaciones sociales y autoridades territoriales.