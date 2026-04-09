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Revelan qué hay detrás del cruel asesinato y desmembramiento del profesor hallado en una maleta

La investigación determinó que Giovanni Vicente Mosquera, alias El Viejo o ‘El Pure’ habría autorizado el homicidio del profesor Kevin Santiago Ángel.

Revelan qué hay detrás del cruel asesinato y desmembramiento del profesor hallado en una maleta
Foto: captura de video Noticias RCN.

Yhonay Díaz

septiembre 04 de 2026
01:10 p. m.
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En las últimas horas, la Fiscalía confirmó que el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón, ocurrido el pasado 20 de mayo de 2026 en la localidad de Kennedy, en Bogotá,se produjo como consecuencia directa de su trabajo social comunitario.

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La revelación se dio durante la audiencia de imputación de cargos contra los presuntos responsables del crimen que conmocionó a la ciudad de Bogotá, tras desaparecer en extrañas circunstancias y ser hallado muerto en un basurero en el sector del Tintal II, dentro de una maleta de viaje.

La funcionaria explicó que la investigación judicial contó con el apoyo de la DEA de Estados Unidos, que suministró fuentes y prestó el apoyo judicial para esclarecer el crimen.

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¿Quién ordenó el cruel asesinato del profesor hallado en una maleta?

De acuerdo con la fiscal delegada del caso, Giovanni Vicente Mosquera, conocido con los alias El Viejo o ‘El Pure’, quien tenía una figura jerárquica de mayor autoridad "autorizó y determinó la ejecución del homicidio del líder juvenil Kevin Santiago Ángel Garzón".

Esta apreciación de la Fiscalía confirmaría la hipótesis de que el profesor pudo haber sido asesinado por la injerencia que estaba teniendo sobre jóvenes que estaban saliendo de las drogas por el deporte, influenciados por el docente.

Durante la diligencia, la fiscal detalló la estructura jerárquica de la organización criminal involucrada.

"Las fuentes lo ubicaron como un nivel superior de mando y señalaron que las decisiones sobre los homicidios requieren de su autorización", dijo la fiscal.

La investigación estableció que existe una clara relación de subordinación en la que "Osmer, usted aquí presente, le reporta actividades y le consulta las misiones" a Mosquera.

Video del momento en el que sacan el cuerpo desmembrado del profesor Kevin Santiago Ángel en una maleta
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Reconstruyen el brutal crimen del profesor Kevin Santiago Ángel

En un momento de la audiencia, la fiscal delegada realizó una perturbadora afirmación “el arte del desmembramiento", señalando la brutalidad con la que se ejecutó el homicidio del educador.

Los reconocimientos fotográficos y las declaraciones recopiladas durante la investigación permitieron establecer la cadena de mando que condujo al asesinato del profesor, quien era reconocido en su comunidad por su labor con jóvenes en situación de vulnerabilidad.

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