Resultado Super Astro Sol hoy, 4 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

El Super Astro Sol realizó este viernes 4 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo en Colombia, una oportunidad para miles de jugadores que buscan acertar la combinación de cuatro cifras y el signo zodiacal.

Como ocurre habitualmente, una vez realizado el juego, los participantes pueden consultar el número ganador y verificar cuidadosamente sus tiquetes para saber si obtuvieron alguno de los premios.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 4 de septiembre de 2026

El sorteo del Super Astro Sol de hoy, viernes 4 de septiembre, dejó una nueva combinación ganadora. Estos fueron los resultados oficiales de la jornada:

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXXX

Los jugadores deben tener presente que para llevarse el premio principal no basta únicamente con acertar las cuatro cifras en el orden exacto, pues también es necesario haber elegido correctamente el signo zodiacal que acompaña el número ganador.

Super Astro utiliza los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta característica amplía las posibilidades de combinación y diferencia al juego de otras alternativas de suerte y azar disponibles en Colombia.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Quienes hayan participado en el Super Astro Sol del 4 de septiembre de 2026 deben revisar el tiquete original y compararlo con el resultado publicado a través de los canales oficiales. Es recomendable verificar tanto las cifras como el signo antes de descartar la apuesta.

El procedimiento para reclamar el dinero depende del valor obtenido. Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que para montos superiores se deben seguir los requisitos establecidos por el operador, entre ellos presentar el tiquete original en buen estado y el documento de identidad.

Además del Super Astro Sol, los aficionados tienen la posibilidad de participar en Super Astro Luna, otro sorteo de esta modalidad que se realiza en un horario diferente. En todos los casos, se recomienda conservar el comprobante de la apuesta hasta verificar completamente los resultados.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*