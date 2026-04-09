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Una carta fue hallada junto a los cuerpos de tres personas de una misma familia en Bogotá

Autoridades investigan la extraña muerte de dos mujeres y un hombre en una vivienda del barrio Casablanca, en Kennedy.

Yhonay Díaz

septiembre 04 de 2026
12:02 p. m.
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Un aparente triple suicidio sacudió en las últimas horas a la localidad de Kennedy, en el sector de Casablanca, suroccidente de Bogotá,donde tres personas fueron halladas sin vida en circunstancias que actualmente investigan las autoridades competentes.

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Las víctimas corresponden a dos mujeres y un hombre con edades comprendidas entre los 30 y los 60 años.

Los cuerpos fueron descubiertos en horas de la noche en el interior de una vivienda del sector.

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La carta hallada junto a los tres cuerpos en Casablanca, Kennedy

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, los fallecidos habrían dejado una carta de despedida en la escena, documento que se encuentra bajo análisis por parte de los investigadores para establecer las circunstancias exactas de los hechos.

Este hallazgo constituye uno de los elementos que orienta la apunta del suicidio.

Adicionalmente, las autoridades reportaron el hallazgo de medicamentos en el lugar, elemento que también forma parte de las evidencias recolectadas y que está siendo examinado dentro del proceso investigativo.

La naturaleza y cantidad de estos fármacos no ha sido revelada, pero mientras tanto continúan las pericias correspondientes.

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Investigan el caso de tres personas muertas en una casa en Kennedy

El caso se encuentra en etapa inicial de investigación, por lo que las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de indagación para esclarecer completamente las circunstancias que rodearon estas muertes.

Los protocolos forenses habituales están siendo aplicados, incluyendo autopsias y análisis toxicológicos que permitirán determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas, información que se mantiene bajo reserva mientras se notifica a los familiares directos. La investigación continúa su curso para determinar con exactitud las circunstancias en las que murieron estas tres personas.

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