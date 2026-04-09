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Dieron de baja a alias Naín y a su pareja 'La Bebecita' en un operativo en su casa, en La Guajira

En un operativo en horas de la madrugada fue abatido uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Noticias RCN

septiembre 04 de 2026
06:18 a. m.
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En horas de la madrugada de este viernes 4 de septiembre, en un operativo de la Dijín de la Policía Nacional fue abatido alias Naín o 'Bendito Menor', uno de los principales y más sanguinarios cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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Alias Naín, su pareja 'La Bebecita' y dos de sus escoltas cayeron en Riohacha, La Guajira, por un grupo elite de la Dijín de la Policía Nacional.

El operativo contó con apoyo de inteligencia estadounidense. 'Bendito Menor' fue declarado objetivo militar por el presidente Abelardo de la Espriella tras asumir el cargo.

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Abatido alias Naín o 'Bendito Menor' junto a su pareja 'La Bebecita'

En un operativo conjunto fue dado de baja Naim Pérez Toncel, alias Bendito Menor o alias Naín, jefe de una estructura criminal que operaba en La Guajira, Magdalena y Cesar.

El hombre de 26 años, quien había sido declarado objetivo militar y por quien ofrecían una recompensa de $1.000 millones, cayó junto a su pareja sentimental, alias La Bebecita, y dos de sus escoltas, en el barrio Los Olivos de Riohacha.

'Bendito Menor' era señalado de homicidio, extorsión y tráfico de cocaína, había ganado notoriedad en las últimas semanas por publicar videos en redes sociales donde amenazaba directamente al presidente De la Espriella.

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Alias Naín se había casado dos días antes del operativo

Los hechos ocurrieron en la vivienda del criminal de alto perfil, ubicada cerca del aeropuerto Almirante Padilla, en Riohacha, capital de La Guajira.

Junto a alias Naín cayó su pareja sentimental, identificada como Rosa Angélica Tarazona, conocida como 'La Bebecita', con quien se habría casado apenas días antes del operativo.

También fueron abatidos dos escoltas. En medio del operativo dos menores fueron recuperados por las autoridades.

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Detalles del operativo en el que dieron de baja a alias Naín

El operativo fue liderado por la Dijín de la Policía Nacional, desplegada desde Bogotá, y contó con apoyo de las Fuerzas Militares y de inteligencia de Estados Unidos.

El cerco incluyó despliegues por tierra, aire y mar en la zona donde 'Bendito Menor' se movía con un reducido anillo de seguridad.

Los cuerpos fueron trasladados al Batallón de Infantería Mecanizado de Cartagena para los procedimientos correspondientes.

Las autoridades atribuyen a esta estructura criminal actividades de control territorial ilegal en la Sierra Nevada y zonas aledañas, además de las mencionadas extorsiones y tráfico de estupefacientes.

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