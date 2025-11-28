CANAL RCN
Colombia

Corte Constitucional: ninguna persona trans puede ser excluida de su familia por su identidad de género

El tribunal destacó que la omisión de este deber constituye una vulneración de derechos fundamentales y llamó a las familias a reconocer la dignidad de cada integrante.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
04:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Corte Constitucional reiteró que la familia debe ser el primer espacio de acogida, inclusión y protección, al fallar en favor de Fabiola, una mujer transgénero que interpuso una tutela contra una comisaría de familia por no aplicar enfoque de género en procesos de violencia intrafamiliar.

Colombianos podrán identificarse como personas trans o no binarias en la cédula desde este viernes
RELACIONADO

Colombianos podrán identificarse como personas trans o no binarias en la cédula desde este viernes

La Sala Cuarta de Revisión protegió sus derechos a la dignidad humana, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, identidad de género, debido proceso y vivienda digna. El alto tribunal subrayó que ninguna persona trans puede ser excluida del núcleo familiar ni ser objeto de discriminación por ejercer su derecho a la identidad de género.

Enfoque de género y garantías diferenciales

La Corte recordó que las autoridades de justicia tienen el deber de aplicar enfoques diferenciales en casos que involucren a poblaciones históricamente vulneradas, como la comunidad LGBTIQ+, mujeres, adultos mayores y niños.

Con pastel e invitados en uniforme: así se vivió la boda Lgbt+ al interior de una cárcel en el Quindío
RELACIONADO

Con pastel e invitados en uniforme: así se vivió la boda Lgbt+ al interior de una cárcel en el Quindío

En el caso de las personas trans, esto implica desvirtuar la presunción de discriminación y considerar las interseccionalidades específicas que enfrentan. El tribunal destacó que la omisión de este deber constituye una vulneración de derechos fundamentales y llamó a las familias a reconocer la dignidad de cada integrante como presupuesto indispensable para la convivencia y la paz.

Reconocimiento y convivencia pacífica

La decisión enfatiza que el respeto por la diferencia, el diálogo y el reencuentro son caminos posibles para resolver tensiones familiares, siempre en el marco del reconocimiento mutuo.

La Corte subrayó que, aunque el afecto no puede imponerse ni el perdón exigirse, sí es posible avanzar hacia una convivencia más incluyente y respetuosa de la diversidad.

En palabras del fallo, todo acto de reconocimiento entre quienes comparten un lazo familiar es también un aporte a la construcción de paz en un país marcado por conflictos prolongados y violencias silenciosas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

CNE

Tribunal niega tutela de Ricardo Roa contra decisión del CNE

Álvaro Uribe

Defensa de Santiago Uribe interpuso impugnación especial contra condena de 28 años de cárcel

Cartagena

Cartagena reduce delitos con operativos urbanos y marítimos: autoridades refuerzan seguridad para el turismo

Otras Noticias

Peajes

Gobierno asegura que ha asumido millonarios costos por congelamiento de tarifas de peajes

Las cifras fueron reveladas durante el Congreso Nacional de Infraestructura.

Bogotá

Salitre Mágico lanza su Festival de Navidad 2025: fechas, actividades y horarios

Salitre Mágico inaugura su Festival de Navidad 2025 con luces, nieve, shows y actividades familiares. Conozca fechas, horarios y todo lo que ofrecerá “La Magia de la Navidad se vive en Familia” en Bogotá.

Selección Colombia Femenina

🔴 EN VIVO 🔴 Bolivia 0 - 0 Colombia, Liga de Naciones Femenina: vea el partido en directo

Nicolás Maduro

Maduro y Trump hablaron por teléfono hace una semana: lo que se dijeron

Cuidado personal

Expertos revelan los riesgos sobre el exceso de entrenamiento: ¿cuáles son las señales de advertencia?