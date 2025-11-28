Corte Constitucional: ninguna persona trans puede ser excluida de su familia por su identidad de género

La Corte Constitucional reiteró que la familia debe ser el primer espacio de acogida, inclusión y protección, al fallar en favor de Fabiola, una mujer transgénero que interpuso una tutela contra una comisaría de familia por no aplicar enfoque de género en procesos de violencia intrafamiliar.

RELACIONADO Colombianos podrán identificarse como personas trans o no binarias en la cédula desde este viernes

La Sala Cuarta de Revisión protegió sus derechos a la dignidad humana, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, identidad de género, debido proceso y vivienda digna. El alto tribunal subrayó que ninguna persona trans puede ser excluida del núcleo familiar ni ser objeto de discriminación por ejercer su derecho a la identidad de género.

Enfoque de género y garantías diferenciales

La Corte recordó que las autoridades de justicia tienen el deber de aplicar enfoques diferenciales en casos que involucren a poblaciones históricamente vulneradas, como la comunidad LGBTIQ+, mujeres, adultos mayores y niños.

En el caso de las personas trans, esto implica desvirtuar la presunción de discriminación y considerar las interseccionalidades específicas que enfrentan. El tribunal destacó que la omisión de este deber constituye una vulneración de derechos fundamentales y llamó a las familias a reconocer la dignidad de cada integrante como presupuesto indispensable para la convivencia y la paz.

Reconocimiento y convivencia pacífica

La decisión enfatiza que el respeto por la diferencia, el diálogo y el reencuentro son caminos posibles para resolver tensiones familiares, siempre en el marco del reconocimiento mutuo.

La Corte subrayó que, aunque el afecto no puede imponerse ni el perdón exigirse, sí es posible avanzar hacia una convivencia más incluyente y respetuosa de la diversidad.

En palabras del fallo, todo acto de reconocimiento entre quienes comparten un lazo familiar es también un aporte a la construcción de paz en un país marcado por conflictos prolongados y violencias silenciosas.